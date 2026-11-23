JEDNO od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u Evropi dobija novu zaštitu od rečne erozije, ali i potpuno drugačije priobalje.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

U drugoj fazi projekta kod arheološkog nalazišta Belo brdo, ulaže se 422 miliona dinara, a radovi bi trebalo da budu završeni do maja 2027. godine, kada bi ovaj deo Vinče trebalo da postane novo mesto za šetnju, odmor i obilazak turista.

Dunav je hiljadama godina bio važan oslonac života u Vinči, ali je njegovo snažno dejstvo u novije vreme postalo i jedna od najvećih pretnji čuvenom arheološkom nalazištu. Zbog toga se na ovom delu obale gradi nova obaloutvrda, koja bi trebalo da zaustavi eroziju, stabilizuje teren i zaštiti dragocene arheološke slojeve, ali i domaćinstva u priobalju. Projekat, međutim, ne podrazumeva samo zaštitu od vode - Vinča bi trebalo da dobije uređeno šetalište, pešačku terasu, tribine, javnu rasvetu i prostor za boravak posetilaca.

Druga faza radova obuhvata izgradnju oko 430 metara obaloutvrde, a za njenu realizaciju izdvojena su 422 miliona dinara. Posao je poveren "Srbijavodama", dok je rok za završetak maj 2027. godine.

Nauka i turizam PLAN je da Belo brdo ne bude samo lokalitet koji posetioci obilaze zbog arheoloških iskopavanja, već prostor u kojem će se povezati kulturno nasleđe, nauka, turizam i rekreacija. Prema konkursnom rešenju za budući arheološki park, kompleks bi trebalo da obuhvati i centar za posetioce, naučnoistraživački centar neolita, arheo-park, šetalište i pristan.

Prva faza završena je krajem 2024. godine, kada je uređeno oko 200 metara dunavske obale. Nastavkom projekta trebalo bi da bude zaokružena hidrotehnička zaštita ovog područja, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj arheološkog kompleksa.

Posebno zanimljiv deo budućeg uređenja biće pešačka terasa duga oko 120 metara, dok su na drugoj strani obaloutvrde planirane tribine. U narednim etapama predviđeno je i pristanište za turističke brodove, što bi Vinču moglo dodatno da poveže sa dunavskim turističkim rutama.