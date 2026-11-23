U SKUPŠTINI Srbije nešto posle 14 časova počele su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku konstitutivne sednice, a u vezi sa izborom članova radnih tela i stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

Na sastanak su došli predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe Studentska lista Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i njegov zamenik Milenko Jovanov.

Konsultacije sa samostalnim poslanicima su zakazane za 16 časova.

Poslanici Skupštine Srbije sutra nastavljaju konstitutivnu sednicu na kojoj treba da se raspravlja o izboru članova radnih tela u parlamentu, a zatim i o izboru članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Poslanici Skupštine Srbije u novom sazivu su prošle nedelje izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni iz stranaka nacionalnih manjina, već su svi poslanici sa Studentske liste.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

(Tanjug)