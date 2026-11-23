RADOVI NA AUTO-PUTU KOD KOLARA I KOVILJA: Obustave na nekoliko pravaca
NA VIŠE putnih pravaca u Srbiji u ponedeljak, 23. novembra, doći će do izmena režima saobraćaja i obustava zbog radova na održavanju i rehabilitaciji kolovoza, saopštilo je JP "Putevi Srbije".
Na auto-putevima su sutra planirana dva nova režima rada u smeru ka Beogradu.
Na deonici od petlje Kolari do petlje Vodanj, od 8.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega će u zoni radova biti zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od najmanje 1.200 metara, a saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom.
Istovremeno, na deonici od petlje Novi Sad jug do petlje Kovilj, od 8.00 do 16.00 časova, menjaće se dilatacione spojnice, uz zatvaranje preticajne trake u zoni radova.
Kada je reč o ostalim državnim putevima, na deonici Draževac - Stepojevac (državni put II A reda broj 148) od ponedeljka, 23. novembra, do petka, 27. novembra, na snazi je obustava saobraćaja.
Na putu Blendija - put za Knjaževac (državni put II A reda broj 217) saobraćaj će biti obustavljen od 8.00 do 16.00 časova, a alternativni pravci su državni put II A reda broj 218 i pravac preko Boljevca.
Iz "Puteva Srbije" podsećaju i na radove koji su već u toku.
Potpuna obustava saobraćaja važi na putu Čoka - Crna Bara zbog rehabilitacije kolovoza, uz alternativne pravce preko Novog Kneževca i Banatskog Aranđelova ili preko Kikinde.
Na auto-putu E-70, između petlji Pećinci i Šimanovci, radovi se izvode uz zatvaranje jedne saobraćajne trake, dok je na pravcu Novi Beograd - petlja Surčin jug zatvorena krajnja desna traka, pa se vozi voznom i preticajnom.
Izmene režima saobraćaja na snazi su i na državnom putu I A reda broj 8 između petlji Ruma i Šabac, dok se na relaciji Srbobran - Feketić vozila propuštaju naizmenično zbog rehabilitacije nadvožnjaka.
Naizmenično propuštanje vozila povremeno je organizovano na deonici Varvarin (most na Velikoj Moravi) - Ćićevac, dok se na putu Kremna - GP Kotroman kod Mokre Gore, zbog radova na pešačkoj stazi, saobraćaj reguliše semaforima.
Preporučujemo
STANjE NA PUTEVIMA: Radovi ka Beogradu, obustave kod Čoke, Jabuke i Feketića
22. 11. 2026. u 06:30
STANjE NA PUTEVIMA: Radovi ka Beogradu, obustave kod Čoke, Jabuke i Feketića
22. 11. 2026. u 06:30
DEONICA PUTA PRIJEPOLjE-JABUKA: Od 24. do 27. novembra zatvorena za saobraćaj
21. 11. 2026. u 16:23
BRONZA ZA FRIZURU: Frizerka iz Blaca sa Malte donela medalju
20. 11. 2026. u 18:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)