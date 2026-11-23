NA VIŠE putnih pravaca u Srbiji u ponedeljak, 23. novembra, doći će do izmena režima saobraćaja i obustava zbog radova na održavanju i rehabilitaciji kolovoza, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

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Na auto-putevima su sutra planirana dva nova režima rada u smeru ka Beogradu.

Na deonici od petlje Kolari do petlje Vodanj, od 8.00 do 15.00 časova, izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega će u zoni radova biti zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od najmanje 1.200 metara, a saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom.

Istovremeno, na deonici od petlje Novi Sad jug do petlje Kovilj, od 8.00 do 16.00 časova, menjaće se dilatacione spojnice, uz zatvaranje preticajne trake u zoni radova.

Kada je reč o ostalim državnim putevima, na deonici Draževac - Stepojevac (državni put II A reda broj 148) od ponedeljka, 23. novembra, do petka, 27. novembra, na snazi je obustava saobraćaja.

Na putu Blendija - put za Knjaževac (državni put II A reda broj 217) saobraćaj će biti obustavljen od 8.00 do 16.00 časova, a alternativni pravci su državni put II A reda broj 218 i pravac preko Boljevca.

Iz "Puteva Srbije" podsećaju i na radove koji su već u toku.

Potpuna obustava saobraćaja važi na putu Čoka - Crna Bara zbog rehabilitacije kolovoza, uz alternativne pravce preko Novog Kneževca i Banatskog Aranđelova ili preko Kikinde.

Na auto-putu E-70, između petlji Pećinci i Šimanovci, radovi se izvode uz zatvaranje jedne saobraćajne trake, dok je na pravcu Novi Beograd - petlja Surčin jug zatvorena krajnja desna traka, pa se vozi voznom i preticajnom.

Izmene režima saobraćaja na snazi su i na državnom putu I A reda broj 8 između petlji Ruma i Šabac, dok se na relaciji Srbobran - Feketić vozila propuštaju naizmenično zbog rehabilitacije nadvožnjaka.

Naizmenično propuštanje vozila povremeno je organizovano na deonici Varvarin (most na Velikoj Moravi) - Ćićevac, dok se na putu Kremna - GP Kotroman kod Mokre Gore, zbog radova na pešačkoj stazi, saobraćaj reguliše semaforima.