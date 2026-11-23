ŠVEDSKI avion „JAS-39 gripen“, koji je leteo pod komandom NATO-a, nije uspeo da obori ruske krstareće rakete — za koje je utvrđeno da su tipa „H-101“ — iznad Poljske 20. novembra, usled loših vremenskih uslova, izjavio je jedan visoki poljski vojni komandant.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Incident se dogodio tokom velikog ruskog napada na Ukrajinu.

General-potpukovnik Ireneuš Novak, operativni komandant Oružanih snaga Poljske, rekao je za poljski list „Žečpospolita“ (Rzeczpospolita) da je pilot aviona „JAS-39 gripen“ pokušao da presretne projektil za koji se veruje da je ruska krstareća raketa „H-101“.

Novak je naveo da su izuzetno teški vremenski uslovi onemogućili pilotu da identifikuje objekat – bilo vizuelno, bilo putem elektro-optičkih sistema na samom avionu.

General Ireneuš Novak je objasnio da su prepreku predstavljali „izuzetno teški vremenski uslovi“ u zoni presretanja. Zbog toga pilot, iako je imao odobrenje NATO-a za upotrebu naoružanja, nije mogao da otvori vatru.

Tužilaštvo u okrugu Lublin saopštilo je da su ostaci krstarećih raketa „H-101“ pronađeni na tri lokacije u istočnoj Poljskoj: Novi Lipovjec, Rudnik i Molodič. Prvi nalazi takođe ukazuju na to da su sve rakete proizvedene tokom poslednjih nekoliko nedelja u fabrici u ruskom gradu Dubni.



Marčin Kozak, portparol tužilaštva, izjavio je da su sve pronađene rakete proizvedene u četvrtom kvartalu ove godine u fabrici u Dubni, u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Dodao je da su ovi nalazi preliminarni i zasnovani na dosadašnjim uviđajima.

Mark Rute, generalni sekretar NATO-a, prethodno je na društvenoj mreži „Iks“ (X) napisao: „Razgovarao sam sa Donaldom Tuskom o ozbiljnim povredama poljskog vazdušnog prostora tokom noći. Kao odgovor, podignuti su avioni NATO-a. Stojimo uz Poljsku i nastavićemo da jačamo naše kapacitete za odvraćanje i odbranu. Ovaj incident je nesumnjivo opasan – on je posledica ruskog rata koji se vodi protiv Ukrajine. Osuđujem ruske napade, kao i sam rat koji Rusija vodi.“ Ostajemo ujedinjeni kao saveznici i nastavićemo da pružamo podršku Ukrajini.

Ranije su Oružane snage Švedske saopštile: švedski borbeni avioni „JAS Gripen” (JAS Gripen) bili su u misiji protivvazdušne odbrane iznad Poljske. Švedsko ratno vazduhoplovstvo učestvovalo je sinoć u operaciji protivvazdušne odbrane, koristeći avione „JAS Gripen” radi zaštite poljskog vazdušnog prostora nakon što je otkriveno nekoliko neidentifikovanih objekata.

Operacija je trajala nekoliko sati i odvijala se u otežanim uslovima. Zahtevala je dopunu goriva u vazduhu nakon pada mraka, kao i pripremu švedskih borbenih aviona u isturenoj vazduhoplovnoj bazi u Poljskoj. Pored švedskih lovaca „JAS Gripen”, u zaštitu savezničkog vazdušnog prostora uključeni su i poljski avioni F-16, letelice za rano upozoravanje i kontrolu, kao i holandski avion-tanker za dopunu goriva u vazduhu.

Postoji sumnja na nekoliko povreda vazdušnog prostora, a švedski piloti su tokom noći pratili više objekata koji su se kretali kroz poljski vazdušni prostor. Sinoć su naši piloti pokazali spremnost Švedske za delovanje, savezničku solidarnost, kao i značaj doprinosa kolektivnoj odbrani Evrope.

„Zajedno sa našim saveznicima u Poljskoj, munjevito smo podigli avione kako bismo odbranili naš zajednički vazdušni prostor. Tokom operacije, švedski piloti su pratili nekoliko ciljeva u poljskom vazdušnom prostoru i leteli u veoma teškim vremenskim uslovima, uz ograničenu vidljivost”, izjavio je zamenik komandanta Švedskog ratnog vazduhoplovstva, Niklas Magnuson.

Foto: Vikipedia/Tuomo Salonen / SIM Finnish Aviation Museum

Švedski borbeni avioni koji učestvuju u ovoj operaciji deo su NATO misije protivvazdušne odbrane, čiji je cilj zaštita vazdušnog prostora savezničkih zemalja od pretnji iz vazduha. Tokom dvomesečne misije, avioni su stacionirani u Švedskoj, ali mogu delovati i iz isturene vazduhoplovne baze u Poljskoj. Prilikom izvršavanja zadataka, švedske jedinice su podređene NATO Centru za vazdušne operacije, a same operacije se koordinišu iz Udema, u Nemačkoj.

Vojska je pratila 11 objekata koji su mogli da ugroze poljski vazdušni prostor. Tri objekta su prešla granicu, ali, kako je naglasio general Novak, nije bilo žrtava niti povređenih. Za odbranu neba angažovana su dva poljska aviona F-16 iz baze Lask i dva švedska „Gripena”. U operaciji su takođe učestvovali avion za rano upozoravanje „Sab 340” (Saab 340), holandski avion-tanker MRTT (MRTT), kao i zemaljski sistemi protivvazdušne odbrane. „Žuti” stepen uzbune proglašen je u 01.40, a u 05.49 zamenjen je najvišim nivoom opasnosti – „crvenim” – koji je ostao na snazi do podneva. Nakon 07.00 časova, kada su ruski bombarderi tokom povratka ispalili dodatne krstareće rakete, iz baze Kšešini poleteo je još jedan avion F-16. Vojska je takođe angažovala timove Snaga teritorijalne odbrane radi pretrage terena u potrazi za mestima pada raketa.

Napad se odvijao u dve faze: prvo su Rusi upotrebili bespilotne letelice, uključujući i one na mlazni pogon, a zatim su usledile rakete tipa „Kalibar” i „H-101”. Poljska je raspolagala podacima o lokacijama lansiranja, broju projektila i pravcu njihovog kretanja. Takođe su korišćeni podaci koje je Ukrajina prosledila putem sistema „Viraž”. „Što se tiče toga ko stoji iza ovog napada, u ovom trenutku nemamo nikakvih dilema”, zaključio je general Novak.

Ruska krstareća raketa „H-101” koja se lansira iz vazduha

„H-101” je krstareća raketa sa smanjenom uočljivošću (stelt karakteristikama), koja, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ima operativni domet od 4.500 kilometara.

Sistem za navođenje ove rakete obuhvata inercijalni navigacioni sistem, sistem za praćenje konfiguracije terena, sistem za korelaciju digitalnih slika terena, kao i GPS/GLONASS prijemnik.

Raketa „H-101” je projektovana tako da savlada sisteme protivvazdušne odbrane leteći na veoma malim visinama, prateći konfiguraciju terena, kako bi izbegla otkrivanje radarima. Njena borbena masa iznosi 2.400 kilograma, uključujući bojevu glavu tešku 400 kilograma.

Preciznost rakete „H-101”, u kombinaciji sa bojevom glavom od 400 kilograma, obezbeđuje joj veliku razornu moć, što je čini idealnom za napad na snažno utvrđene ciljeve u Ukrajini.

Takođe se smatra da je raketa izuzetno precizna, zahvaljujući upotrebi ruskog satelitskog navigacionog sistema GLONASS (ruskog ekvivalenta američkom GPS-u).

Ruski bombarder „Tu-95” može da nosi 14 raketa „H-101” – šest unutar trupa i osam na spoljnim nosačima. Jedan avion „Tu-160” može da ponese 12 raketa „H-101” u svom unutrašnjem prostoru za naoružanje. Ovu raketu mogu da nose i ruski avioni „Tu-22M3/5” i „Su-27IB”.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Po izgledu, raketa donekle podseća na američku krstareću raketu „AGM-158 JASSM” koja se takođe lansira iz vazduha; međutim, „H-101” ima znatno veći domet.

Postoji i varijanta opremljena nuklearnom bojevom glavom, označena kao „H-102”, koja može da nosi termonuklearnu bojevu glavu snage 20 kilotona. To je glavna krstareća raketa sa nuklearnim punjenjem u arsenalu Moskve koja se lansira iz vazduha.

Tokom rata u Ukrajini, raketa „H-101” je intenzivno korišćena za napade na energetsku infrastrukturu, komandne centre, aerodrome i druge važne ciljeve.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana je prijavila visoku stopu presretanja ovih raketa; međutim, usled ruskih napada kojima se zasićuje prostor (masovnih napada), mnoge rakete su uspele da prođu, uzrokujući značajna razaranja u Ukrajini. Po izgledu podseća na američku raketu AGM-158 JASSM. Međutim, ta sličnost je uglavnom površna, budući da zapadni stručnjaci navode da je raketa H-101 znatno veća, a smatra se i da ima slabija „stelt” svojstva.

Postoji i varijanta sa nuklearnim punjenjem, označena kao H-102, za koju se procenjuje da nosi termonuklearnu bojevu glavu, pri čemu se navodi da snaga eksplozije najčešće odgovara klasi od 250 kilotona. Ova varijanta nije korišćena u ratu u Ukrajini i ostaje deo strateškog odvraćajućeg arsenala Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

Ukratko, ubojitost rakete H-101 u sukobu u Ukrajini proizilazi iz njene sposobnosti da sa velikom preciznošću isporuči snažnu konvencionalnu bojevu glavu izvan dometa većine ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, i to u broju koji može da preoptereti lokalne odbrambene kapacitete; istovremeno, njen let na veoma malim visinama i sistem za navođenje dodatno otežavaju njeno presretanje.

(eurasiantimes.com)

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