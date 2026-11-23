U SKUPŠTINI Srbije su nešto posle 16.00 časova počele konsultacije o daljem toku konstitutivne sednice, na kojima, pored predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, učestvuje petoro samostalnih poslanika.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Prethodno su održane konsultacije predsednika parlamenta Aleksandra Čupića sa šefovima poslaničkih grupa "Studentska lista" i "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", Jovom Bakićem i Aleksandrom Vučićem.

Vučić je posle konsultacija rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će sutra doneti odluku da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Konstitutivna sednica Narodne skupštine počela je 17. novembra, a biće nastavljena sutra raspravom o izboru članova radnih tela i izboru stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić