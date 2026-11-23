Italijani najavljuju žestoku bitku.

Francesco Malpensi/IPA Sport / IPA / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde nikako ne bi smeli da potcene Virtus i pomisle da će imati lak posao, pošto italijanski velikan veoma motivisan dolazi u Beograd. Okršaj u okviru 14. kola Evrolige zakazan je za sutra uveče u Areni (19.00, Arena premijum 1), a trener kluba iz Bolonje Aleks Mumbru (47) svestan je šta čeka njegovu ekipu.

Španski stručnjak je letos seo na klupu crno-belih, koji trenutno imaju učinak od pet pobeda i osam poraza. Dovoljna opomena za crveno-bele jeste što je njihov naredni rival uspeo nedavno da savlada i moćni Panatinaikos.

- Zvezda igra veoma dobro, a u ovaj meč ulazi posle velike pobede u Barseloni. To je jedna od najboljih ekipa kada je reč o nivou fizičke igre koju može da nametne, a tu je i određen broj izuzetno talentovanih igrača - rekao je Mumbru, pa nastavio:

- Očekuje nas jako teška utakmica, posebno zbog toga što znamo da gostovati u Beogradu inače nije lako. Moraćemo mentalno da budemo spremni kako bi smo mogli da pariramo svih 40 minuta.

Američko krilo Kesler Edvards (26) spreman je na veliku borbu sa izabranicima Ibona Navara.

- Želimo da na pravi način završimo ovaj prvi deo sezone. Mnogi od nas nikada nisu igrali u tako vatrenoj atmosferi kakva nas čeka u Areni, tako da ćemo morati da izađemo na teren maksimalno fokusirani i skoncentrisani. Samo tako možemo da budemo konkurentni - poručio je Edvards.

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