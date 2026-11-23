ODBORNICI Skupštine Grada Beograda počeli su danas sednicu na kojoj će razmatrati 28 tačaka dnevnog reda, od kojih su najvažnije rebalans budžeta Skupštine grada za 2026. godinu i inicijativa za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića.

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Nakon prebrojavanja glasova, utvrđeno je da nije usvojen predlog o razrešenju Aleksandra Šapića.

Manojlović: Bakarec će moći pred sudom da dokaže tvrdnje

Savo Manojlović rekao je da će Nebojša Bakarec moći da dokaže svoje tvrdnje pred sudom.

- Meni je pre pola sata prećeno tužbama ovde. Ja se nisam ni ustrašio zbog toga. Sada se odjednom ovde, kada su spomenute tužbe, spominje se kako se neko ovde trese, sprečava im se sloboda govora. Dakle, što se tiče prethodnog govornika, jasno sam spomenuo da ću tužiti jer je navedene neistine spominjao pre toga u sredstvima javnog informisanja. Ovde i tako može da govori šta god hoće. Šta građani misle o tome, pokazali su na izborima. Pozivam sve odbornike, odborničke grupe "Kreni promeni", da nastavimo da se držimo dnevnog reda - rekao je Manojlović.

Bakarec se javio za reč

Za reč se javio odbornik SNS Nebojša Bakarec.

- Kao što je to uradio i predlagač, jer to je važno, govoriću prvo o nasilju nad ženama. Osuđujem svako nasilje, i posebno osuđujem nasilje nad ženama, jer je taj oblik nasilja jedan od najodvratnijih i najrazornijih. Daću vam primere, kao što je to iznosio i predlagač. Najoštrije osuđujem pretnje smrću upućene Ani Brnabić juče i njenom 7-godišnjem sinu, detetu, sinu Igoru. Da razvejem neistine koje smo čuli: niko blizak njoj nije pretio, niko koga ona poznaje. Brojevi telefona Ane Brnabić, kao što je ona juče navela u svom postu i izjavama medijima, su objavljeni od strane vanparlamentarne opozicije i podeljeni na mrežama, sa ciljem da se ljudi uznemiravaju. Dobila je poziv u 1:10 ujutru i poruku sa pozivnog broja 352, to je iz Luksemburga. Poruka glasi: "Čale, zaslužila si svo zlo ovog sveta, familiju ti pa psovka i mrtvu, to dete što imaš, biće klano na Terazijama." To je poruka koju je dobila, nikakva bliska osoba joj to nije poslala, i sramno je da predlagač relativizuje pretnje smrću detetu od 7 godina - rekao je on.

Savo Manojlović o razrešenju Šapića

Manojlović je govorio o nasilju nad ženama, kao i primerima nasilja nad studentima, i govorio je o nasilju nad Tatjanom Mićić.

- Aleksandar Šapić je razbio nos i vilicu Tanji Mićić, prema policijskom izveštaju, kod sebe je imao dva pištolja. Tada je pušten bez zadržavanja i bez pritvora - rekao je on.

- Jer Aleksandar Šapić je ovo uradio verujući da će dobiti političku zaštitu, a vi mu tu političku zaštitu pružate. Mi, međutim, danas ne odlučujemo ovde o Aleksandru Šapiću ni gradonačelniku. Mi odlučujemo o Beogradu, o Srbiji i o odnosu prema nasilju. Ali, pre svega, svako od nas ovde odlučuje o sebi samome. Prošli put kada smo se nalazili ovde, govor sam završio rečima: "Da vam stranka može odrediti kakvu ćete politiku zastupati, ali vam ne može odrediti ni da li ćete ovde govoriti, ni da li ćete biti ljudi, ako ste ljudi." Jedan odbornik tada, vladajuće stranke, osetio se uvređenim i rekao da dehumanizujem, da govorim predstavnicima vladajuće većine da nisu ljudi.

Ja zaista ovde nisam došao nikoga da vređam, i mislim da je ovde, za ovim govornicama, suviše uvreda izrečeno. I da je vrlo često na ovakvim mestima generisano nasilje koje se prelivalo u javnosti. Negirati nekom pravo da je čovek, to bi moglo značiti da ja bilo kome od vas spočitavam ljudska prava. Ja to ponavljam, pogotovo one koji će kasnije netačno citirati: nikada ne želim da učinim i nisam učinio. Negirati nekome ustavno pravo znači smatrati da je sutradan u redu da nečija žena, supruga, majka, ćerka ili bilo koja druga ženska osoba budu pretučeni samo zato što drugačije misle. Za tako nešto se nikada ne smemo zalagati, i tako nešto biće nedopustivo. U Beogradu i Srbiji koju ćemo stvoriti nakon odlaska ove vlasti. Imati ljudsko svojstvo ne znači, međutim, samo imati prava; to znači imati i obaveze.

Budimo ljudi. "Budimo ljudi" je bila pouka, vapaj i načelo pokojnog patrijarha Pavla u vremenima bezumlja. I ja taj poklič, budimo ljudi, izgovaram sada vama, jer to znači da ne možete govoriti o ujedinjenoj Srbiji, a politički štititi čoveka koji je, prema policijskom izveštaju, nosio 2 pištolja i tukao ženu, samo zato jer pripada vašoj stranci. Budite ljudi znači da ne možete govoriti o svojoj našoj deci, a stajati iza gradonačelnika koji je pretukao majku četvoro dece. I ako govorite da dela govore, biti ljudi znači da ne možete štititi čoveka čije je delo polomljena vilica i nos Tatjane Mićić. Da li ćete biti ljudi ne zavisi zato od toga šta ću vam ja ili bilo ko drugi reći sa ovom govornicom, nego šta ćete vi danas uraditi i kako ćete glasati - rekao je Manojlović.

Aleksandar Mirković je rekao da je licemerno ukazivanje na nasilje nad ženama, dok se ćuti na pretnje i nasilje nad ženama koje su deo SNS-a, posebno pominjući pretnje Ivi Štrljić i Nataši Tasić Knežević.

- Prethodno izlaganje je kontinuitet teorija i izjava ljudi koji su više puta dokazani kao ljudi koji zastupaju neistine, da ne preteram i da kažem da su skloni laganju. Više puta su uhvaćeni u tim lažima, i nikada nismo dobili ni jedno jedino izvinjenje. Ono što se promenilo u poslednjih nekoliko nedelja i dana jeste činjenica da za sve to što rade dobijaju i zaštitu, dobijaju informacije, dobijaju podršku kako od sudova, tako i od tužilaštava. Ono što želim ovde da danas kažem jeste da određeni broj građana priprema krivične prijave protiv ovog pokreta i prethodnog govornika, zbog toga što u kontinuitetu iznose neistine, laži, pre svega na društvenim mrežama, na tim platformama, a nakon toga i na konferencijama za medije i u određenim medijima.

- U tom pogledu, uznemirili su javnost više puta, obmanuli javnost više puta, i svojim delovanjem načinili štetu građanima koje su nevine optužili, pa tako pojedini ljudi iz određenih preduzeća, firmi, kompanija, opština, lokalnih i drugih samouprava, zbog njihovih neozbiljnih, nedokazanih izjava i optužbi, dobijaju pretnje ubistvom, silovanjem, dolaze im na kuće, maltretiraju im decu, baš ono o čemu malopre pričao. Ja sam uveren da će te krivične prijave biti podnete u najskorijem vremenskom periodu, ali sam isto tako uveren da, ako danas diktiraju šta će sudovi i tužilaštva da rade, da neće biti adekvatno procesuirani. I za razliku od njih, ja neću da utičem niti da vršim pritisak ni na koga, kao što oni to rade već - rekao je Mirković.

Rasprava Simića i Nikodijevića

Odbornik Stefan Simić se javio za reč.

- Upravo ispred Skupštine grada taksisti protestuju zbog ove odluke koju danas treba da donesemo, a zove se predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu. Ono što ovi ljudi traže od nas jeste da ova odluka danas ne bude doneta, tj. neka ostane ova razlika u smislu: od 6.410 dozvola, firme koje zapošljavaju taksiste imaju prava, dakle, na 10% od tog broja. Taj broj treba da ostane. Mislim da je najbolje rešenje da se ova tačka samo povuče, da ovi ljudi koji protestuju ispred Skupštine mogu da nastave da rade svoj posao, jer taksi prevoz je važan u našem gradu, s obzirom da nama javni prevoz takođe loše funkcioniše, danas takođe imamo povećanje cene za privatne prevoznike na uslov GSP-a. Tako da, Slaven Andrić je neko ko objedinjuje sve ovo, i voleo bih da se danas na dnevni red stavi i njegova smena, ali i da se ova tačka dnevnog reda, čini mi se, broj 27, povuče.

Na to je reagovao predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, nakon čega je ušao u raspravu sa Simićem.

Odbornik SNS napustio odborničku grupu

Gradski odbornik Vuk Stanić napustio je odborničku grupu Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda zbog, kako je naveo, neslaganja sa odlukom poslanika Aleksandra Vučića da odbornici do kraja mandata više ne uzimaju reč na sednicama, već samo glasaju po instrukcijama, dok bi u ime svih govorio šef odborničke grupe Aleksandar Mirković.

- Ovim putem vas obaveštavam da istupam iz odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini grada Beograda. Nakon istupanja iz navedene odborničke grupe, odbornički mandat nastavljam da obavljam kao samostalni odbornik u Skupštini grada Beograda - napisao je Stanić i naveo nekoliko razloga za svoju odluku:

- Na sastanku Odborničke grupe 5. novembra, koji su vodili Ana Brnabić i Aleksandar Mirković, saopšteno nam je da se od odbornika naše stranke i koalicionih partnera očekuje da se u narednom periodu, do kraja mandata, više ne javljamo za reč. Treba da glasamo za naše predloge, dok će sve što ima da se kaže govoriti Mirković.

On je podsetio da je prilikom pristupanja SNS, na poziv Luke Petrovića, dogovoreno da kao odbornik ima pravo da se javlja za reč i učestvuje u diskusijama, uz prethodno obaveštavanje stranačkih kolega.

- Kako je sada taj dogovor prekršen, ja više nemam obavezu da budem deo odborničke grupe - poručio je Stanić.

Do sada dva rebalansa budžeta

U ovoj godini Skupština grada Beograda je do sada usvojila dva rebalansa budžeta (u februaru i junu), tako da bi danas trebalo da bude usvojen treći rebalans budžeta.

Prvim rebalansom 27. februara, Skupština grada usvojila je izmenu budžeta kojom su ukupna sredstva utvrđena na oko 208 milijardi dinara (193 milijarde za Grad Beograd i 15,7 milijardi za gradske opštine), a drugim, 25. juna, usvojena je nova odluka o izmeni budžeta za 2026. godinu u ukupnom iznosu od nešto više od 202 milijardi dinara.

Inicijativu za razrešenje gradonačelnika Šapića pokrenula je odbornička grupa Kreni-promeni u Skupštini grada, kojoj su se pridružile i druge opozicione odborničke grupe tako da je inicijativu potpisao ukupno 41 odbornik.

Sednica je bila zakazana za 13. oktobar, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, pošto se odbornici vladajuće odborničke grupe "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" nisu pojavili na sednici, pa je ponovo zakazana za 23. novembar.

Na platou ispred Skupštine Grada jutros su se okupili članovi Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda (SITAB) koji su najavili da će organizovati protest do 12.00 sati zbog, kako su naveli, nezakonitosti u primeni zakona, kao i zbog Odluke o taksi prevozu koja je naknadno uvršćena u dnevni red sednice čime se, kako tvrde, ugrožavaju taksi preduzetnici koji posluju u skladu s propisima.

(Kurir)

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