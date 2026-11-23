Reprezentativac stiže na Marakanu.

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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak igraju utakmicu 4. kola Lige konferencije, protiv Genta u Belgiji.

Ipak, rukovodstvo srpskog šampiona uveliko razmišlja o pojačanjima u zimskom prelaznom roku, a sve su veće šanse da jedno od njih bude Ognjen Mimović.

Član mlade reprezentacije Srbije, koji se našao i na spisku selektora A tima, Veljka Paunovića u mečevima protiv Nemačke i Holandije, tokom razgovora za čelnicima iz Ljutice Bogdana izrazio je želju da se vrati na Marakanu, saznaje "Meridian sport".

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Zvezda želi da otkupi svog đaka od Fenerbahčea, kome ga je svojevremeno prodala u transferu vrednom 6.700.000 evra, ali defanzivac nije upisao minute u Istanbulu, jer je slat na pozajmice u kiparski Pafos i Zenit iz Sankt Peterburga.

Podsetimo, još tokom letnjeg prelaznog roka, šampion Srbije hteo je da vrati Mimovića, ali su Turci zahtevali od crveno-belih da plate 6.000.000 evropskih novčanica.

Situacija se u međuvremenu promenila, jer Srbin ne dobija priliku i nije u planovima stručnog štaba učesnika Lige šampiona, dok je pritom i izrazio želju da ponovo zaigra pred "delijama".

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