Rekao je "da" Zvezdi! Rijera dobija veliko pojačanje!
Reprezentativac stiže na Marakanu.
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak igraju utakmicu 4. kola Lige konferencije, protiv Genta u Belgiji.
Ipak, rukovodstvo srpskog šampiona uveliko razmišlja o pojačanjima u zimskom prelaznom roku, a sve su veće šanse da jedno od njih bude Ognjen Mimović.
Član mlade reprezentacije Srbije, koji se našao i na spisku selektora A tima, Veljka Paunovića u mečevima protiv Nemačke i Holandije, tokom razgovora za čelnicima iz Ljutice Bogdana izrazio je želju da se vrati na Marakanu, saznaje "Meridian sport".
Zvezda želi da otkupi svog đaka od Fenerbahčea, kome ga je svojevremeno prodala u transferu vrednom 6.700.000 evra, ali defanzivac nije upisao minute u Istanbulu, jer je slat na pozajmice u kiparski Pafos i Zenit iz Sankt Peterburga.
Podsetimo, još tokom letnjeg prelaznog roka, šampion Srbije hteo je da vrati Mimovića, ali su Turci zahtevali od crveno-belih da plate 6.000.000 evropskih novčanica.
Situacija se u međuvremenu promenila, jer Srbin ne dobija priliku i nije u planovima stručnog štaba učesnika Lige šampiona, dok je pritom i izrazio želju da ponovo zaigra pred "delijama".
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