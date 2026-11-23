Ništa od ostanka u Ajntrahtu: Bivši fudbaler Crvene zvezde nije ubedio Nemce da ga zadrže
Ništa od ostanka Jovana Mijatovića u Cvajti.
Ubacio je Njujork Siti u ugovor o pozajmici Jovana Mijatovića klauzulu po kojoj Ajntraht iz Braunšvajga može da otkupi mladog srpskog fudbalera. Ipak, prema saznanjima lokalnih medija, nekadašnji napadač Crvene zvezde nije uspeo da ubedi nemačkog drugoligaša da to učini.
Kako isti list prenosi, 10-plasirani tim Cvajte bi morao do kraja pozajmice da uplati sedmocifren iznos na račun Njujorka da bi zadržao 21-godišnjaka iz Batajnice. Međutim, Mijatović svojim igrama nije ubedio Nemce da toliko vredi.
Ukoliko ne pronađe u januaru angažman moraće da se javi Njujork sitiju.
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