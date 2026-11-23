DOKTOR BRANIMIR NESTOROVIĆ OTKRIO ŠTA SLEDI: Studentska lista će se neminovno podeliti na nekoliko frakcija
LIDER Pokreta "Mi - snaga naroda" dr Branimir Nestorović govorio je na televiziji K1 o političkim odnosima u Srbiji i položaju birača različitih političkih opcija.
Ocenio je da se u narednom periodu ne može zanemariti veliki broj građana koji podržavaju Srpsku naprednu stranku.
- Ne znam koliko će SNS imati glasača, ali najmanje milion će imati. Ne možeš ignorisati milion ljudi koji su glasali za nešto - poručio je Nestorović.
Povukao je paralelu sa Nemačkom i položajem Alternative za Nemačku (AfD), navodeći da smatra problematičnim pokušaje zabrane političke stranke koja ima značajnu podršku birača. Nestorović je ocenio i da će Studentska lista, ukoliko želi da nastavi političko delovanje, morati da se reorganizuje i dobije jasniju strukturu.
Prema njegovim rečima, model u kojem funkcioniše kao udruženje građana sa ograničenim brojem ljudi ne može dugoročno da bude osnova za ozbiljno političko delovanje. Kao primer naveo je situaciju nakon izbornog uspeha, kada su, kako je ispričao, želeli da pošalju čestitku, ali nisu znali kome bi je uputili. Na kraju su, prema njegovim rečima, čestitku poslali preko Instagrama.
- Pa mislim, ne radi se to tako. Oni će se neminovno podeliti na nekoliko frakcija koje će postati neke partije. Nigde na svetu ne postoji sistem upravljanja gde nema partija. Ja ne znam da takav sistem postoji na svetu - zaključio je Nestorović.
(alo.rs)
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