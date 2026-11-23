OPREZ U KLISURI: Moguća pojava odrona na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
ZBOG vremenskih uslova pogodnih za pojavu erozije zemljišta, moguće su česte pojave odrona kamenja i zemlje na Ibarskoj magistrali, na deonici od Kraljeva do Raške, upozoravaju putarske službe.
Zbog opasnosti od odrona, maksimalan oprez vozačima se posebno preporučuje kod Bogutovca, Pivnice, Magliča, Bresnika, Dobrih strana, Polumira i Ušća u ibarskoj klisuri, uz apel da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.
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