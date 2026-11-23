POČAST GLUMICI: U Požarevcu do 27. novembra smotra „Živka Matić“
U CENTRU za kulturu u Požarevcu, večeras u 20 sati počinje Smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja «Živka Matić», devetnaesta po redu.
Do 27. novembra, prema izboru selektora Radiše Dragojevića, publici će se predstaviti amaterska pozorišta iz Krnjeva, Kučeva, Jagodine i Velikog Gradišta. Na zatvaranju festivala, u čast pobednika, pozorište iz Novih Banovaca prikazaće „Ženske priče iz našeg salona“.
Sve predstave igraće se u Centru za kulturu, sa početkom u 20 sati.
Ovim festivalom pozorišni amateri odaju počast glumici Živki Matić (1923-1998), rodom iz Požarevca, poznatoj po ulogama u brojnim TV serijama, među kojima su najpoznatije «Građani sela Luga» i «Ljubav na seoski način».
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