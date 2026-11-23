U HAJDUK VELJKOVOJ BEZ SAOBRAĆAJA: Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Novom Sadu
ZBOG radova na izgradnji nedostajuće i rekonstrukciji postojeće kanalizacione mreže u produžetku Ulice Novosadskog sajma do Ulice Mikole Kočiša, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja.
U okviru ove faze radova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Hajduk Veljkovoj ulici, na deonici od Ulice Novosadskog sajma do Bulevara kralja Petra Prvog, u periodu od 21. novembra do 1. decembra 2026. godine.
Privremena regulacija saobraćaja odvijaće se prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve.
Iz JKP "Vodovod i kanalizacija" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštiju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.
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