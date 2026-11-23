Sedam ulica i deo jednog leskovačkog sela sutra neće imati struju zbog planiranih radova na rekonstrukcije distributivne elektroenergetske mreže.

I. Mitić

Bez struje će, od devet do 17 časova, biti potrošači sledećih ulica: Kneza Miloša, Studenička, Svetog Save, Vlasinska, Ustanička, od broja osam do 22, Vojvode Bojovića i Obrada Lučića, od broja jedan do 27a.

Isključenje je najavljeno i u delu leskovačkog sela Oraovica, od trafo-stanice „Gornje polje 1“ prema Sarajevskom mostu, a trajaće od 10 do 14 časova.

Radovi se izvode sa ciljem unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, a korisnici usluga Ogranka „Elektrodistribucija Leskovac“ se mole da u vreme prekida napajanja strujom isključe svoje uređaje, a da ih uključe kada se obnovi snabdevanje.