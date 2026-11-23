PODRŠKA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA: Pomoć leskovačkim srednjoškolcima i studentima za nabavku udžbenika
REDOVNI učenici srednjih škola i studenti iz materijalno ugroženih porodica sa područja Leskovca dobiće jednokratnu novčanu pomoć iz gradskog budžeta namenjenu nabavci udžbenika.
Za te namene u gradskoj kasi obezbeđeno je 1,5 miliona dinara, dok je pojedinačni iznos najavljene pomoći 15.000 dinara. Spisak onih kojima će pomoć biti uplaćena sačinjen je u skladu sa evidencijom leskovačkog Centra za socijalni rad, koji će ove podatke usaglasiti sa podacima o redovnom školovanju odnosno studiranju.
Isplata će biti moguća pod uslovom da njeni korisnici nisu iskoristili pravo na besplatne udžbenike preko Ministarstva prosvete, dok će Centar za socijalni rad pojedinačna rešenja, prema odluci leskovačkog Gradskog veća, doneti najskanije do 29. decembra ove godine.
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