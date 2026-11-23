PRIJAVE DO 24. JANUARA: Besplatna priprema za buduće gimnazijalce u Kraljevu
Gimnazija u Kraljevupozvala je učenike osmog razreda osnovnih škola zainteresovane za upis u specijalizovana odeljenja u školskoj 2027/2028. godini da se prijave za besplatnu pripremnu nastavu koja će im pomoći u pripremi za polaganje prijemnih ispita.
Prijavljivanje će trajati do 24. januara 2027. godine, a budući srednjoškolci imaće priliku da se pripremaju za upis u odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, matematiku, računarstvo i informatiku i sport.
Zainteresovani učenici mogu se prijaviti lično u prostorijama Gimnazije, svakog radnog dana od osam do 12 časova, elektronskom poštom na adresu gimkv@gimnazijakraljevo.com ili pozivom na broj 036/319-760.
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