Gimnazija u Kraljevupozvala je učenike osmog razreda osnovnih škola zainteresovane za upis u specijalizovana odeljenja u školskoj 2027/2028. godini da se prijave za besplatnu pripremnu nastavu koja će im pomoći u pripremi za polaganje prijemnih ispita.

G.Šljivić

Prijavljivanje će trajati do 24. januara 2027. godine, a budući srednjoškolci imaće priliku da se pripremaju za upis u odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, matematiku, računarstvo i informatiku i sport.

Zainteresovani učenici mogu se prijaviti lično u prostorijama Gimnazije, svakog radnog dana od osam do 12 časova, elektronskom poštom na adresu gimkv@gimnazijakraljevo.com ili pozivom na broj 036/319-760.