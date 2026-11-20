PAOK SE POJAČAVA IZ EVROLIGE: Evo ko menja Osmana u timu iz Soluna
TIM iz Soluna konačno reagovao!
Dve nedelje prošle su od povrede Džedija Osmana, PAOK je tražio zamenu i izbor je pao na košarkaša Dubaija, Džastina Andersona, prenosi grčki "Sport24".
Kako ističe pomenuti portal dve strane su blizu dogovora, pa bi crno-beli uskoro mogli da dobiju veliko pojačanje za nastavak sezone.
Amerikanac je prošle takmičarske godine bio važan faktor u timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali ove sezone nije upisao nijedan minut pod vođstvom Ćavija Paskvala.
Nekadašnji igrač Barselone je prošle sezone odigrao 33 utakmice u Evroligi, sa prosekom od 6,1 poena uz 41 odsto za tri poena, te tri skoka i 1,3 asistencije.
PAOK u D grupi Evrokupa ima učinak 6-2 i nalazi se na drugom mestu, ispred je samo Bahčešehir sa 7-1. U grčkom prvenstvu je jedini nepogrešiv, 7-0.
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