TIM iz Soluna konačno reagovao!

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dve nedelje prošle su od povrede Džedija Osmana, PAOK je tražio zamenu i izbor je pao na košarkaša Dubaija, Džastina Andersona, prenosi grčki "Sport24".

💣👀JUSTIN ANDERSON is in advanced talks with #PAOKBC, I can confirm @sport24 The Greek team is looking for a replacement for Osman and is in negotiations with #Dubai to sign Anderson. Positive dialogues between the parties and deal on. @factor_cancha #EuroLeague #EuroCup https://t.co/33jQbFkSr0 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) November 20, 2026

Kako ističe pomenuti portal dve strane su blizu dogovora, pa bi crno-beli uskoro mogli da dobiju veliko pojačanje za nastavak sezone.

Amerikanac je prošle takmičarske godine bio važan faktor u timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali ove sezone nije upisao nijedan minut pod vođstvom Ćavija Paskvala.

Nekadašnji igrač Barselone je prošle sezone odigrao 33 utakmice u Evroligi, sa prosekom od 6,1 poena uz 41 odsto za tri poena, te tri skoka i 1,3 asistencije.

PAOK u D grupi Evrokupa ima učinak 6-2 i nalazi se na drugom mestu, ispred je samo Bahčešehir sa 7-1. U grčkom prvenstvu je jedini nepogrešiv, 7-0.

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