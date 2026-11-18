KOLAPS NA ULICAMA VRŠCA: Kiša izazvala poplave, kružni tok kod Agriko pijace teško prohodan (FOTO)
KIŠA u Vršcu neprestano pada od 13 časova, a večeras do pola osam palo je čak 34,7 litara po metru kvadratnom. To je izazvalo pravi haos u saobraćaju, naročito u donjem delu grada.
U Ulici Stevana Nemanje, oko upravne zgrade JKP „Drugi oktobar“, voda kulja iz šahtova, dok je najgora situacija u ulicama oko kružnog toka kod Agriko pijace, koje su bukvalno poplavljene.
Tu je taj problem naročito izražen otkako je pre osam godina izgrađen kružni tok. Tada je propuštena prilika da se situacija sa neregulisanom atmosferskom kanalizacijom trajno reši. Umesto toga, postala je još gora.
Upravo iz tog razloga, Ulica Đure Cvejića je u tom delu neprohodna za automobile, pa su mnogi vozači vožnjom u rikverc morali da izbegnu prolazak kroz uličnu reku.
Poplavljena je i Deligradska ulica, u kojoj se nalazi novi glavni autobuski terminal, dok se od velike količine vode ni ostrva u samom kružnom toku ne vide, zbog čega su vozači prinuđeni da, kršeći propise, voze u suprotnom smeru i prolaze putevima koji su prohodni.
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