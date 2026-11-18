Fantastično dodavanje Musića obeležilo duel u Baru.

FOTO: ABA 2/Mornar-Barsko zlato

Košarkaši Vojvodine nastavili su pobednički niz u ABA 2 ligi, pošto su u derbiju trećeg kola u Baru ubedljivo savladali Mornar sa 91:71.

Ipak, utakmicu nije obeležio samo rezultat, već i majstorija Novaka Musića.

Novosađani su do trećeg trijumfa stigli uz raspoloženog Uroša Banjca, koji je postigao 18 poena. Musić je dodao 16, Aleksandar Zečević 14, a Marko Vukčević 13 poena.

Ipak, Musić je posebno skrenuo pažnju atraktivnom asistencijom koja je podsetila na poteze Nikole Jokića. Nešto slično dodavanje izveo je najbolji centar sveta u pripremnom periodu za ovu sezonu.

Njegovo dodavanje bilo je jedan od najlepših trenutaka utakmice i akcija kakva se retko viđa na evropskim parketima.

NBA u ABA 2. https://t.co/4Bgs1g5vKw — Vuk-Miloš Petrović (@vuk_milos_) November 18, 2026