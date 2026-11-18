POSREDSTVOM društvenih mreža „Zbor građana Kikinde“ dramatično je upozorio da je grad u opasnosti, jer se u ulici Nikole Tesle 4 , u zgradi nekadašnje klanične industrije PIK, navodno planira skladištenje čak 6.500 tona otpada, od čega je 3.500 tona opasnog, a 1.000 tona u tečnom stanju.

Foto: R. Šegrt

„Zbor“ optužuje lokalnu vlast da to krije od javnosti, a Gradska uprava odgovara da joj zahtev za takav projekat nije ni podnet, pa nije ni data bilo kakva saglasnost za skladištenje otpada na toj lokaciji. Takođe navode da su za izdavanje odgovarajućih odobrenja za skladišta opasnog otpada, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, nadležni republički, odnosno organi AP Vojvodine. Lokalni sekretarijat je izdao samo mišljenje za promenu namene postojećih objekata, koje ne zamenjuje republičke i pokrajinske odluke, niti druge zakonom propisane saglasnosti i dozvole.

Foto: R. Šegrt Gradska uprava nije izdala dozvole

- Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj na Zahtev za izdavanje uslova i podataka radi izrade Urbanističkog projekta sa urbanističko - arhitektonskom razradom lokacije za promenu namene postojećih objekata, bez izvođenja građevinskih radova, radi skladištenja opasnog i neopasnog otpada na parcelama 1431 i 1432, od avgusta prošle godine, izdao je mišljenje kojim nije data saglasnost na projekat niti je odobrena promena namene objekata ili skladištenje otpada – navode iz Gradske uprave.

Foto: Fb stranica Zbora građana Kikinde Upozorenje "Zbora građana"

I dok uprava navodi da im takav urbanistički projekat nikad nije dostavljen, te samim tim nije razmatran pred gradskom Komisijom za planove ili drugim organima, „Zbor“ podseća na odluke gradske administracije i kako je ona zaobiđena u ovoj proceduri:

- U martu ove godine doneta je gradska Odluka o izmenama i dopunama plana generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde kojim su obuhvaćene i pomenute parcele. Nosilac izrade Plana bio je Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada, a investitor pravni subjekt iz Beograda. Ovom izmenom i dopunom isključili ste potrebu za izradom urbanističkog projekta za promenu namene objekata na tim parcelama. Gradska uprava nikada nije dobila taj urbanistički projekat, jer investitor više nije ni bio u obavezi da ga izradi i dostavi gradu. Zato je krajem septembra ove godine kod Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj investitor zatražio lokacijske uslove za promenu namene objekata i postupanje po ovom zahtevu je u toku – tvrdi „Zbor građana Kikinde“.