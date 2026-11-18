LAVROV: Ukidanje ruske kulture i svega ruskog osuđeno na neuspeh
KAMPANjA Zapada za ukidanje ruske kulture osuđena je na neuspeh, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
„Pored svega ostalog, ovo (nagrada Fondacije „Ruski mir“ „Za doprinos svetskoj rusistici“) je takođe naš dostojan odgovor na kampanju „otkazivanja“ ruske kulture i svega ruskog što je pokrenuo Zapad, uključujući i kroz podršku besnoj rusofobiji nacističkog režima u Kijevu“, istakao je Lavrov na dodeli nagrade „Za doprinos svetskoj rusistiki ‘Vitalij Kostomarov’“ fondacije „Ruski svet“.
Ova kampanja je, bez svake sumnje, osuđena na neuspeh, primetio je diplomata.
On je napomenuo da ruski jezik, velika ruska reč, vekovima povezuju generacije, te stoga pošten i savestan rad svih prisutnih na svečanosti zaslužuje duboko poštovanje i punu podršku.
Jačanje pozicije ruskog jezika je ključ za očuvanje kulturne i civilizacijske raznolikosti sveta, ocenio je on.
„Jačanje pozicije ruskog jezika je, bez preterivanja, garancija očuvanja kulturne i civilizacijske raznolikosti sveta kao neophodnog uslova za nastajanje pravedne i održive multipolarne arhitekture“, zaključio je ministar.
(Sputnjik)
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