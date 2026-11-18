IZRAELSKI tenkovi započeli su danas novu ofanzivu u oblasti centralnog pojasa Gaze, što je prvi kopneni upad izraelske vojske od stupanja primirja na snagu 2025. godine, objavio je Rojters pozivajući se na svedoke.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Stanovnici centralnog dela palestinske enklave su naveli da su izraelski tenkovi izašli na glavni put Salahudin, zapadno od Žute linije koja označava granicu dve trećine pojasa Gaze koje su i dalje pod kontrolom Izraela, uprkos primirju koje traje duže od godinu dana.

Portparol izraelske vojske izjavio je da vojska izvodi operaciju usmerenu na infrastrukturu Hamasa zapadno od Žute linije u centralnom delu Gaze.

Izrael, koji tvrdi da se Hamas u poslednje vreme regrupuje i ponovo naoružava, pojačao je napade na ovu grupu.

Telo koje nadgleda plan predsednika SAD Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi optužilo je i Izrael i Hamas da nisu ispunili svoje obaveze u pogledu prekida neprijateljstava, ostavljajući stanovništvo Gaze u teškim uslovima.

Zdravstvene vlasti u Gazi navode da je najmanje 1.600 Palestinaca ubijeno otkako je primirje stupilo na snagu, dok izraelska vojska navodi da je poginulo pet izraelskih vojnika.

Palestinske vlasti saopštavaju da je više od 74.000 ljudi u Gazi ubijeno u vojnoj kampanji koju je Izrael pokrenuo tamo nakon što su borci predvođeni Hamasom ubili oko 1.200 ljudi na jugu Izraela u napadu 7. oktobra 2023. godine.

(Tanjug)

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