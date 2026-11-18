U galeriji Leskovčakog kulturnog centra(LKC) pred publikom je izložba radova nastalih na tradicionalnoj 52. Likovnoj koloniji „Vlasina“. Ona tradicionalno okuplja umetnike različitih generacija i umetničkih poetika.

I. Mitić

Dela koja su nastala u ambijentu Vlasinskog jezera biće izložena do 3. decembra. Koncept ove kolonije prevazilazi okvire okupljanja umetnika i neposrednog stvaralačkog rada.

On podrazumeva i predstavljanje umetničkih praksi, razmenu znanja i iskustava, uključujući i pokretanje novih umetničkih saradnji i projekata.

Pored obogaćivanja umetničke kolekcije LKC-a, svaki saziv ove kolonije prilika je za uvid u raznolikosti savremenih umetničkih izraza, a njen značaj je i u kontinuitetu koji traje duže od pola veka.