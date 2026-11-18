Jedan od najboljih trenera današnjice, Pep Gvardiola, odbio je još jednu unosnu ponudu.

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Naime, njegov agent, Đozep Marija Orobitg, izjavio je da Gvardiola ne želi da žuri sa povratkom.

- Poslednjih dana dobili smo ponude iz Saudijske Arabije putem posrednika. Gvardiola odbija čak i da razmotri bilo koju od njih - rekao je on.

Podsetimo, Gvardiola je letos napustio Mančester siti nakon punih 10 godina i najavio je da će uzeti odmor i da neće žuriti sa povratkom.

Letos su Italijani pokušali da ga dovedu na kormilo njihove reprezentacije ali je Gvardiola smatrao da je ta ponuda prerano stigla, pa nije ni razmatrao, dok ga projekti SAD i Saudijske Arabije nisu uopšte ni zanimale.