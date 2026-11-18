PROJEKAT Moravski koridor nagrađen je u oblasti upravljanja projektom na godišnjoj konferenciji Međunarodne putne organizacije (IRF 2026), održanoj u Ženevi, saopšteno je danas na Instagram nalogu preduzeća Koridori Srbije.

Foto: D. Milovanović

Šef projekta Leonid Vuković rekao je da mu je zadovoljstvo što je u ime Republike Srbije i Koridora Srbije primio ovu nagradu kao izuzetno priznanje u oblasti putogradnje, uzimajući u obzir da Srbija razvija veliki broj infrastrukturnih projekata.

-Moravski koridor, sa svojih 112 km predstavlja jedan od najdužih auto-puteva koji se grade i tokom čije gradnje je upravo, uz aspekt bezbednosti učesnika u saobraćaju, Bechtel ENKA posebnu pažnju poklonio upravo samom procesu upravljanja projektom. U prilog tome govori da trenutno u saobraćaju imamo čak 100 km autoputa, dok se na poslednjih 12 km ovog koridora izvode završni radovi, naglasio je on.

Kako je navedeno u objavi, projekat razvijaju Republika Srbija, preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Koridora Srbije, u saradnji sa konzorcijumom Behtel ENKA.

Dodeli nagrada na Godišnjoj konferenciji IRF 2026 u Ženevi prisutvovali su i generalni direktor za Balkan kompanije Bechtel Džoš Bejker, direktor projekta kompanije Bechtel Dejvid Ven, zamenik šefa projekta kompanije ENKA Inci Saribas Jardibi, direktor sektora finansija Koridora Srbije Ivan Novković, rukovodilac tehničkog sektora kompanije ENKA Erdogan Kilič i rukovodilac za odnose sa lokalnim zajednicama i javnošću kompanije Bechtel Filomena Kornelio.

Moravski koridor je ranije ovog meseca nagrađen i na Svetskom kongresu Međunarodne putne organizacije (IRF 2026) , u Santa Klari, Kalifornija, i to u oblasti upravljanja kvalitetom i u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine, što predstavlja još jednu značajnu potvrdu o uspešnosti ovog projekta.

(Tanjug)

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