Luka Izderić spasao Radnički! Nišlije slavile posle dva meseca
Fudbaleri Radničkog iz Niša plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Leskovcu savladali Dubočicu rezultatom 1:0. Junak Nišlija bio je Luka Izderić, koji je pogotkom u 79. minutu rešio pitanje pobednika i obezbedio svom timu prolaz u narednu rundu.
Prvo poluvreme nije donelo mnogo uzbuđenja. Radnički je imao veći posed lopte i kontrolisao igru, ali nije uspevao da inicijativu pretvori u ozbiljnije prilike pred golom domaćina.
Statistika je bila na strani Nišlija, koji su imali 62 odsto poseda lopte, naspram 38 procenata Dubočice. Ipak, od pet upućenih udaraca nijedan nije završio u okviru gola, dok je domaći tim od četiri pokušaja jednom pogodio okvir.
Za ekipu Nikole Drinčića ovaj susret imao je poseban značaj. Radnički je u Leskovac stigao posle serije od šest uzastopnih poraza u prvenstvu, pa je Kup Srbije predstavljao priliku da se prekine negativan niz i vrati samopouzdanje.
U nastavku je viđena nešto otvorenija utakmica. Dubočica je u završnici uspela da stvori nekoliko zrelijih prilika, ali nije pronašla put do mreže. Kazna je stigla u 79. minutu, kada je Radnički iskoristio svoju šansu.
Dušan Jovanović je odlično probio po levoj strani i uputio loptu u šesnaesterac domaćina, gde se na pravom mestu našao Luka Izderić. Sa svega pet metara precizno je reagovao i glavom zatresao mrežu za veliko slavlje Nišlija.
Radnički je tako izbegao neizvesnu penal-seriju i izborio mesto među 16 najboljih ekipa u Kupu Srbije.
Nišlije su se pridružile Železničaru iz Pančeva, koji je samo sat vremena ranije u Odžacima savladao Tekstilac i takođe obezbedio plasman u osminu finala.
Od superligaša su iz Kupa Srbije ispali i Vojvodina, Mladost iz Lučana i IMT.
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