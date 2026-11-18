Fudbaleri Radničkog iz Niša plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Leskovcu savladali Dubočicu rezultatom 1:0. Junak Nišlija bio je Luka Izderić, koji je pogotkom u 79. minutu rešio pitanje pobednika i obezbedio svom timu prolaz u narednu rundu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Prvo poluvreme nije donelo mnogo uzbuđenja. Radnički je imao veći posed lopte i kontrolisao igru, ali nije uspevao da inicijativu pretvori u ozbiljnije prilike pred golom domaćina.

Statistika je bila na strani Nišlija, koji su imali 62 odsto poseda lopte, naspram 38 procenata Dubočice. Ipak, od pet upućenih udaraca nijedan nije završio u okviru gola, dok je domaći tim od četiri pokušaja jednom pogodio okvir.

Za ekipu Nikole Drinčića ovaj susret imao je poseban značaj. Radnički je u Leskovac stigao posle serije od šest uzastopnih poraza u prvenstvu, pa je Kup Srbije predstavljao priliku da se prekine negativan niz i vrati samopouzdanje.

U nastavku je viđena nešto otvorenija utakmica. Dubočica je u završnici uspela da stvori nekoliko zrelijih prilika, ali nije pronašla put do mreže. Kazna je stigla u 79. minutu, kada je Radnički iskoristio svoju šansu.

Dušan Jovanović je odlično probio po levoj strani i uputio loptu u šesnaesterac domaćina, gde se na pravom mestu našao Luka Izderić. Sa svega pet metara precizno je reagovao i glavom zatresao mrežu za veliko slavlje Nišlija.

Radnički je tako izbegao neizvesnu penal-seriju i izborio mesto među 16 najboljih ekipa u Kupu Srbije.

Nišlije su se pridružile Železničaru iz Pančeva, koji je samo sat vremena ranije u Odžacima savladao Tekstilac i takođe obezbedio plasman u osminu finala.

Od superligaša su iz Kupa Srbije ispali i Vojvodina, Mladost iz Lučana i IMT.