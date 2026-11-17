AMERIKANAC objasnio zašto nije obukao crno-beli dres.

Sara Angelica/IPA Sport / IPA / Profimedia

Želeo je Partizan letos da dovede Armonija Bruksa i delovalo je to kao gotova stvar. Ipak, odlični šuter nije stigao u Beograd, a večeras će u dresu Valensije igrati u glavnom gradu Srbije.

- Ne želim da ulazim previše u detalje oko toga, ali nakon razgovora sa porodicom i mojim agentima, jednostavno sam odlučio da krenem u drugom pravcu. To nije imalo nikakve veze sa organizacijom, klubom ili nečim sličnim. Samo sam želeo da uzmem dovoljno vremena za odluku i budem siguran da je to pravi izbor za mene - rekao je Bruks za srpske medije.

On je stigao u Asvel, ali zbog finansijskih problema sa kojima se sučio francuski klub, završio je u Španiji.

- Bilo je tu različitih situacija u Asvelu, raznih dešavanja, pa sam morao da promenim pravac u poslednjoj sekundi. Tada se pojavila Valensija, pokazali su interesovanje. Imao sam nekoliko opcija između kojih sam birao i verovatno tri ili četiri dana da donesem odluku. U tom trenutku, gledajući sastav tima, uklapanje sa trenerom i priliku koja se ukazala, mislio sam da je to dobra šansa za mene i srećan sam što sam ovde.

Analizirao je i Partizan, sa kojim će Valensija odmeriti snage u 12. kolu Evrolige.

- Znamo da ulazimo u zaista neprijateljsko okruženje, protiv veoma čvrstog i fizički snažnog tima. Moramo da izađemo na teren i igramo našu igru, da se držimo našeg identiteta i principa, i da pokušamo da ostvarimo veliku pobedu protiv dobrog protivnika. Partizan je dobar defanzivni tim, imaju mnogo dobrih defanzivaca na lopti. Pokušaće da uspore igru, ali mi to ne smemo da im dozvolimo. Moramo da dođemo do dobrih odbrana kako bismo mogli da trčimo i radimo ono u čemu smo najbolji.

Otkrio je i kako teče saradnja sa trenerom Ćavija Alberta.

- Sjajno je raditi sa njim. Znam da mu je ovo prva godina u Evroligi, tako da i on još uvek uči, ali mislim da ima dobru grupu momaka sa liderima poput Ti-Džeja, Kema Tejlora i mene, koji pomažu da se ekipa vodi i da on ostane miran, jer je sezona duga. On nam veruje u teškim situacijama. Odlično komunicira šta treba da popravimo, a šta radimo dobro. Na video-analizama zna da bude čvrst, ali ne preteruje – samo nas drži naših standarda, bez vređanja ili omalovažavanja.

Za kraj je naglasio da je timska hemija veoma važan segemnt za prvaljenje dobrih rezultata.

- Za mene je hemija važnija van terena nego na njemu. Kada se zaista slažete van parketa, onda iskreno želite da vidite saigrača kako uspeva na terenu. Teško je igrati dobro ako se ne volite van sale. Mi idemo zajedno na večere posle utakmica, igramo karte, trudimo se da se zbližimo i pričamo o stvarima koje nemaju veze sa košarkom. To se onda prirodno prenosi i na teren - zaključio je Bruks.

Podsetimo, utakmica Partizan - Valensija igra se ovog utorka od 20.45 u "Beogradskoj areni".

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