Srbija

SUTRA PROMOCIJA: Monografija o slikarstvu Milene Pavlović Barili

Dušanka Novković

09. 11. 2026. u 10:16

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POŽAREVAC – U utorak, 10. novembra, u Centru za kulturu biće predstavljena monografija „Slikarstvo Milene Pavlović Barili od 1932. do 1939. godine” Mirka Kekića.

СУТРА ПРОМОЦИЈА: Монографија о сликарству Милене Павловић Барили

D.N.

Osim autora, o knjizi će govoriti istoričarka umetnosti Jana Milosavljević, a razgovor će voditi Bojan Gačević, istoričar i urednik programa Centra za kulturu. Promocija se održava u holu Centra za kulturu, od 19 sati.

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