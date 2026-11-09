Srbija

VEST ZA POŽAREVLJANE: U „Komunalnim službama“ promenjeni telefonski brojevi

Dušanka Novković

09. 11. 2026. u 10:09

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POŽAREVAC - JKP „Komunalne službe“ Požarevac obaestilo je građane da je došlo do promene brojeva telefona njegovih službi.

ВЕСТ ЗА ПОЖАРЕВЉАНЕ: У „Комуналним службама“ промењени телефонски бројеви

D.N.

Reč je o ukupno 12 brojeva, koji su objavljeni na internet-sajtu i FB stranici preduzeća. Među njima su dva broja službe za reklamaciju i po jedan za službe: javna higijena, sekretarijat, prihvatilište za pse i mačke, pijaca, Staro i Novo groblje, centar za reciklažu, računovodsto, finansijska operativa i radna jedinica u Kostolcu.

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