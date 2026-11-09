VEST ZA POŽAREVLJANE: U „Komunalnim službama“ promenjeni telefonski brojevi

SARMA i podvarak neizostavna su jela na zimskoj trpezi, a najbolja su kada se prave od domaćeg kiselog kupusa. Mnoga domaćinstva, naročito ona koja se spremaju za slavske dane, uveliko nabavljaju sveži kupus, kako bi ga složila u burad i ukiselila. To je jedan od razloga što je potražnja za zelenim glavicama na beogradskom kvantašu skočila za skoro 50 odsto.