OTVARAJU PROSTOR ZA NOVA ZNANJA I SAZNANJA: Svečanom akademijom u Loznici obeležen Dan škola koje nose Vukovo ime

U Vukovom domu kulture u Loznici večeras je održana svečana akademija povodom Dana škola koje nose ime Vuka Stefanovića Karadžića. U tradicionalnom zajedničkom obeležavanju učestvovale su Gimnazija „Vuk Karadžić“, istoimene osnovne škole u Loznici i Lipnici, Vukova spomen-škola u Tršiću i Osnovna muzička škola.

V Mitrić

Svečanost je okupila učenike, nastavnike, roditelje i predstavnike lokalne samouprave, uz prigodan program posvećen Vukovom delu i očuvanju srpskog jezika i kulture.

Čestitajući Dan škole u ime grada Loznice i gradonačelnice Dragane Lukić, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Milan Jugović istakao je da obrazovanje predstavlja stub svakog društva, a da ustanove koje nose ime velikog reformatora imaju posebnu odgovornost.

- Uveren sam da smo svi duboko svesni duga koji imamo prema budućim generacijama, da kroz školu i obrazovanje negujemo i razvijamo kritičku svest i da, hodeći Vukovim stazama, otvaramo prostor za nova znanja i saznanja - poručio je Jugović.

U ime direktora lozničkih škola prisutnima se obratila direktorka Gimnazije „Vuk Karadžić“ Jovanka Grujičić Miler.

- Duboko verujem da su ova naša okupljanja, negovanje žive reči, pesme i igre, ovaj broj đaka, učitelja i roditelja na jednom mestu, otelotvorenje Vukove vizije ovog našeg kraja i ove zemlje - istakla je direktorka.

Zajednička akademija, koja se organizuje već nekoliko godina, potvrđuje saradnju obrazovnih ustanova i njihovu posvećenost negovanju jezika, sloge i kulturnog nasleđa.