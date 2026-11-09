Srbija

AKCIJA KOMUNALACA: Očišćeno pet divljih deponija u Starom Kostolcu

Dušanka Novković

09. 11. 2026. u 10:11

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POŽAREVAC - Radnici požarevačkog JKP „Komunalne službe” završili su čišćenje divljih deponija na pet lokacija u selu Stari Kostolac.

АКЦИЈА КОМУНАЛАЦА: Очишћено пет дивљих депонија у Старом Костолцу

D.N.

-U prethodnom periodu divlje deponije sanirane su i u selima Batovac, Kasidol, Živica, Ćirikovac, Brežane, Dragovac, Lučica, Beranje, Prugovo i Poljana – saopštili su iz JKP „Komunalne službe“. Iz ovog preduzeća najavili su da će aktivnosti na uklanjanju divljih deponija biti nastavljene i u narednom periodu, u skladu sa planom rada i prioritetima na terenu.

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