AKCIJA KOMUNALACA: Očišćeno pet divljih deponija u Starom Kostolcu
POŽAREVAC - Radnici požarevačkog JKP „Komunalne službe” završili su čišćenje divljih deponija na pet lokacija u selu Stari Kostolac.
-U prethodnom periodu divlje deponije sanirane su i u selima Batovac, Kasidol, Živica, Ćirikovac, Brežane, Dragovac, Lučica, Beranje, Prugovo i Poljana – saopštili su iz JKP „Komunalne službe“. Iz ovog preduzeća najavili su da će aktivnosti na uklanjanju divljih deponija biti nastavljene i u narednom periodu, u skladu sa planom rada i prioritetima na terenu.
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