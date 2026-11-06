Srbija

USPOMENE ZA CEO ŽIVOT: Za đake iz Zubinog Potoka organizovan prijem u Gradskoj kući u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

06. 11. 2026. u 13:36

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ČLANICA Gradskog veća za kulturu Maja Čeremidžić Šainović primila je u Svečanoj sali Gradske kuće učenike i nastavnike sa Kosova i Metohije i iz Novog Sada, kao i predstavnike Udruženja građana „Novi Sad”, povodom realizacije četvrtog po redu projekta „Srcem za mladi osmeh”.

УСПОМЕНЕ ЗА ЦЕО ЖИВОТ: За ђаке из Зубиног Потока организован пријем у Градској кући у Новом Саду

FOTO. Gradska kuća

U okviru ovogodišnjeg projekta, koji je podržala Gradska uprava za kulturu, Novi Sad je domaćin za dvadesetoro dece sa Kosova i Metohije, učenika Srednje škole „Grigorije Bojović” iz Zubinog Potoka.

- Održavanje ovih veza i realizacija ovakvih poseta imaju ogroman značaj, kako za Novi Sad, tako i za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ovo je prilika da pokažemo solidarnost, zajedništvo i iskrenu podršku deci kojoj je to danas najpotrebnije. Takođe, ovo je istinski zagrljaj srodstva i svedočanstvo o bratskoj ljubavi koja briše sve daljine. Naša je dužnost, ali pre svega velika radost, da deci sa Kosova i Metohije pružimo toplu dobrodošlicu, pokažemo im da su ovde svoji na svome i negujemo susrete koji snaže naš zajednički identitet i grade neraskidive mostove među mladim generacijama - izjavila je Maja Čeremidžić Šainović.

FOTO. Gradska kuća

U ime organizatora, prisutnima se obratio predsednik Udruženja građana „Novi Sad” Goran Bajšanski, koji je uputio reči zahvalnosti domaćinima.

- Veliko hvala Gradu Novom Sadu na srdačnom prijemu i podršci koju nam pruža. Cilj projekta „Srcem za mladi osmeh” je da se kroz svakodnevno druženje i zajedničke aktivnosti mladi rasterete i makar privremeno oslobode teških slika koje za njih nosi svakodnevica na Kosovu i Metohiji. Hvala vam što ste nam širom otvorili vrata Gradske kuće i pomogli da ovoj deci izmamimo osmehe i poklonimo im uspomene za ceo život - poručio je Bajšanski.

FOTO. Gradska kuća

Na prijemu u Gradskoj kući okupilo se ukupno oko 40 srednjoškolaca, odnosno oko dvadeset dece iz Srednje škole „Grigorije Bojović” iz Zubinog Potoka i isto toliko njihovih novosadskih vršnjaka i domaćina. U ime Grada Novog Sada, svečanom događaju je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić, a prijemu su prisustvovala su i predstavnici škola, kao i članovi Udruženja građana „Novi Sad”. Gosti sa Kosova i Metohije borave u Novom Sadu od 4. do 8. novembra kod učenika Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn”, Gimnazije „Isidora Sekulić” i „E Gimnazije”.

FOTO. Gradska kuća

Tokom ovog četvorodnevnog boravka, koji je podržala Gradska uprava za kulturu, oni će zajedno sa svojim domaćinima učestvovati u školskim aktivnostima, obići kulturno-istorijske znamenitosti Novog Sada, Sremskih Karlovaca i Fruške gore, uz bogat edukativni, sportski i zabavni program.

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