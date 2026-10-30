NOVI ROK 30. NOVEMBAR: Produžen tender za brzu saobraćajnicu Kraljevo-Novi Pazar

Strateški partneri zainteresovani za izgradnju brze saobraćajnice od Kraljeva do Novog Pazara, sa krakom prema Jarinju, imaće dodatnih mesec dana da dostave prijave za realizaciju ovog kapitalnog projekta.

G.Šljivić

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i „Koridori Srbije” odredili su, naime, 30. novembar kao novi krjnji rok za podnšenje prijava, nakon čega će, 3. decembra, uslediti i otvaranje ponuda.

Ova saobraćajnica, projektovana za brzinu od 80 do 100 kilometara na sat, od petlje Adrani, na Moravskom koridoru kod Kraljeva, pa do Novog Pazara, biće dugačka 83,4 kilometra, dok će sa krakom Raška–Jarinje od 11,3, ukupna dužina dostići 94,7 kilometara.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.