Partizan mora maksimalno da iskoristi novembar, inače...
Crno-beli će tokom 11. meseca u godini odigrati pet mečeva u Evroligi, od čega četiri pred domaćim navijačima.
Košarkaši Partizana imaće jako težak zadatak u 9. kolu Evrolige, pošto idu na noge neugodnom Žalgirisu, koji se tokom leta ozbiljno pojačao i jedan je od kandidata za plasman u plej-of. Ekipa Đoana Penjaroje nije imala dobru uvertiru pred odlazak u Litvaniju, jer je u sredu veče šokantno poražena u Lionu od Asvela (82:75).
Biće ovo poslednja utakmica za crno-bele u mesecu oktobru, tokom kojeg su imali prilično težak raspored. Sada dolazi period godine koji Partizan jednostavno mora maksimalno da iskoristi kako bi imao što bolji plasman i kako bi ostao u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. To jasno govori raspored utakmica koje čega crno-bele u narednih 30 dana.
"Parni valjak" praktično da neće izlaziti iz Beograda sve do kraja novembra. Zapravo, imaće četiri uzastopna meča na domaćem terenu.
Prvo u Beogradsku arenu dolazi Makabi, protiv kojeg će crno-beli važiti za velike favorite, a nekoliko dana kasnije stiže Baskonija u prestonicu.
Zatim na red dolazi novo duplo kolo, a Partizan će oba duela odigrati kod kuće. Prvo protiv Valensije, a zatim sa Bešiktašom Dušana Alimpijevića.
Realno, sve su ovo mečevi koje izabranici Đoana Penjaroje mogu da dobiju. Nijedan od navedenih timova ne spada u krem evropske košarke, a crno-beli će verovatno u svaki duel ući kao favorit, kako to obično i biva kada igraju mečeve na domaćem terenu.
U novembru će Partizan imati samo jedno gostovanje - Dubaiju krajem meseca i tom utakmicom biće stavljena tačka na evroligaški raspored u novembru za crno-bele.
RASPORED PARTIZANA U NOVEMBRU (EVROLIGA):
06.11. / PARTIZAN - Makabi
11.11. / PARTIZAN - Baskonija
17.11. / PARTIZAN - Valensija
20.11. / PARTIZAN - Bešiktaš
25.11. / Dubai - PARTIZAN
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