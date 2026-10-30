DIVLJE ZVERI DOŠETALE DO GRADA: Muke žitelja perifernih čačanskih naselja sa lisicama i šakalima

STANOVNICI perifernih čačanskih naselja sve češće se suočavaju sa nesvakidašnjim i nimalo prijatnim gostima u svojim dvorištima. Lisice i šakali neometano i bez ikakvog straha šetaju tik uz porodične kuće, a najkritičnija situacija zabeležena je u Loznici, na Topalovom brdu i u naselju Spomen park, gde štetočine sve učestalije upadaju na imanja i prave ogromnu štetu.

Foto V. Ilić

Da je problem sa divljim životinjama poprimio ozbiljne razmere na samo kilometar do dva od užeg gradskog jezgra, svedoči i potez nadležnih službi. Radnici JKP „Gradac” nedavno su postavili i zvanične saobraćajne znakove upozorenja koji vozače i prolaznike opominju na prisustvo divljači u ovim gradskim naseljima, kako bi se izbegle nezgode i skrenula pažnja na opasnost koja vreba pored puteva.

Najveća panika i dalje vlada među domaćinima koji gaje živinu, budući da su lisice počele redovno da upadaju u kokošinjce. U nekoliko domaćinstava u ovim delovima grada zabeleženi su upadi u kojima je stradala kompletna živina, pa meštani noći provode u strahu i neizvesnosti.

– Viđamo ih skoro svako veče, a krici koje šakali i lisice ispuštaju tokom noći su zaista jezivi. Lisice su se toliko odomaćile da bukvalno prilaze kapijama i ljudima, uopšte ne beže. I ranijih godina smo ih viđali, ali nikada u ovom broju i ovako učestalo. Svi smo u strahu, ne znamo kako da zaštitimo imanja – rekla nam je Jovana Z., žiteljka Loznice.

Pored Loznice i Topalovog brda, nepoželjni posetioci sve su prisutniji i u naselju Spomen park, koje je izuzetno gusto naseljeno. Stanovnike dodatno plaši prisustvo šakala, čije se urlanje redovno čuje sa obližnjih brda i iz zapuštenih parcela, što unosi nespokoj među građane koji se plaše za bezbednost dece i kućnih ljubimaca.

Nema ko da im pomogne? Poseban problem predstavlja činjenica da građani nemaju kome da se obrate za pomoć. Kako ističu, pozivali su Komunalnu miliciju, ali im je rečeno da uklanjanje i rešavanje problema sa divljim životinjama ne spada u njihov delokrug posla, dok ih iz lovačkih udruženja podsećaju na stroge zakonske propise i zabrane odstrela van lovnih područja i sezone.

Prema rečima meštana, glavni razlog za prenamnožavanje i sve slobodnije ponašanje divljih životinja leži u velikom broju napuštenih domaćinstava i imanja obraslih u šikaru na obroncima Jelice i okolnih brda, koja su postala idealno sklonište za zveri. Kada nastupi noć, životinje u potrazi za hranom silaze pravo među kuće.

Čačanski lovci potvrđuju da su se divlje životinje u potrazi za lakim plenom previše približile ljudima. Zbog restriktivnih zakonskih propisa i zabrane lova u blizini naseljenih mesta, ljudi izbegavaju radikalne mere, pa su se divlje zveri faktički odomaćile u samom susedstvu gradskih naselja.