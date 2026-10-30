Košarka

Real ostao bez najboljeg! Povredio se tandem Madriđana, ovaj igrač je od ogromne važnosti za tim!

С.С.

30. 10. 2026. u 17:25

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Sve se desilo posle šest vezanih pobeda.

Реал остао без најбољег! Повредио се тандем Мадриђана, овај играч је од огромне важности за тим!

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Reala biće desetkovani u narednom periodu, pošto su se u četvrtak uveče u pobedi nad Fenerbahčeom (95:76) u Evroligi povredili Teo Maledon i Mikael Jantunen.

Kako je klub saopštio, Maledon je doživeo povredu kolena desne noge, a Jantunen je zadobio prelom u stopalu. Real nije naveo dužinu odsustva, ali je jasno da će obojica biti van stroja mesecima.

Ovo je veliki udarac za madridski klub koji je vezao šest pobeda u Evroligi. Maledon je bio najbolji pojedinac u pobedi nad Fenerbahčeom i bio je u sjajnoj formi. Nije poznato koliko će odsustvovati, ali može da se dogodi i da propusti meč sa Crvenom zvezdom koji je na programu u 11. kolu Evrolige.

FOTO: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Od ranije su povređeni Gabrijel Dek i Usman Garuba. Real će tako biti drastično oslabljen u narednom periodu, a 12. novembra će ugostiti Crvenu zvezdu u meču 11. kola Evrolige.

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