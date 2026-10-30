Real ostao bez najboljeg! Povredio se tandem Madriđana, ovaj igrač je od ogromne važnosti za tim!

Sve se desilo posle šest vezanih pobeda.

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Reala biće desetkovani u narednom periodu, pošto su se u četvrtak uveče u pobedi nad Fenerbahčeom (95:76) u Evroligi povredili Teo Maledon i Mikael Jantunen.

Kako je klub saopštio, Maledon je doživeo povredu kolena desne noge, a Jantunen je zadobio prelom u stopalu. Real nije naveo dužinu odsustva, ali je jasno da će obojica biti van stroja mesecima.

Parte médico de Jantunen. https://t.co/07h2EIiYry — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2026

Ovo je veliki udarac za madridski klub koji je vezao šest pobeda u Evroligi. Maledon je bio najbolji pojedinac u pobedi nad Fenerbahčeom i bio je u sjajnoj formi. Nije poznato koliko će odsustvovati, ali može da se dogodi i da propusti meč sa Crvenom zvezdom koji je na programu u 11. kolu Evrolige.

Od ranije su povređeni Gabrijel Dek i Usman Garuba. Real će tako biti drastično oslabljen u narednom periodu, a 12. novembra će ugostiti Crvenu zvezdu u meču 11. kola Evrolige.

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