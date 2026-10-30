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Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!

Vukašin Miljković

30. 10. 2026. u 17:05

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PREMA pisanjima poljskog novinara, Jakuba Balceraka, dres ekipe Aseko Rešovije od iduće godine nosiće Kamil Semenjuk!

Каква бомба! Селектор Србије добија једног од најбољих играча данашњице!

Valerio Origo/IPA Sport / IPA / Profimedia

Spominjalo se po medijima proteklih dana da Peruđa neće produživati ugovor sa Semenjukom koji ističe na graju takmičarske godine i pored njegovog sjajnog starta sezone, a potvrdu toga dobili smo danas pošto je maestralni Poljak dogovorio uslove saradnje za narednu sezonu sa Aseko Rešovijom.

Semenjuk je jedan od najboljih primača današnjice, godinama igra na vrhunskom nivou, redovno osvaja trofeje na klupskoj i međuanrodnoj sceni, a posebne pohvale dobio je od selektora Nikole Grbića koji ga je istakao kao jednih od najbitnijih igrača reprezentacije jer je prečesto tokom reprezentativne sezone bio iks faktor za Poljake koji su osvojili Ligu nacija i Evropsko prvenstvo.

Ovo je sigurno jedan od najvećih odbojkaških transfera u poslednjih par godina, a od njega će profitirati i selektor Srbije, George Krecu koji od ove sezone predvodi Rešoviju sa klupe.

Semenjuk će sigurno mnogo značiti njegovom timu kada pristigne 2027. godine, odmah će dobiti ulogu lidera i sa njim bi momentalno trebali da se vrate u sam vrh i bore za naslov prvaka Tauron lige i Lige šamiona/CEV kupa.

Kao potencijalna zamena za Semenjuka u Peruđi se spominje Ran Takahaši, koji pored ogromnih odbojkaških kvaliteta ima i veliku marketinšku prvilačnost i jedna je od najvećih zvezdi u Japanu koji je veliko odbojkaško tržište, a nije nemoguće ni da se italijanski velikan uzda u supertalentovanog Matisa Enoa koji je pojačao tim ove sezone i služi kao "podrška" za startne primače, Plotnjickog i Semenjuka.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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