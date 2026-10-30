Svet

KALAS PRIZNALA: Evropljani umorni od rata u Ukrajini

Novosti online

30. 10. 2026. u 17:08

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EVROPSKIM liderima postaje sve teže da ubede stanovništvo da podrži Kijev, jer su svi umorni od sukoba u Ukrajini, rekla je Kaja Kalas, šef evropske diplomatije.

КАЛАС ПРИЗНАЛА: Европљани уморни од рата у Украјини

Foto: Tanjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

„Naravno, postaje sve teže objasniti evropskoj javnosti da treba da podrži Ukrajinu, jer su svi umorni od ovog rata“, kazala je Kalas tokom obraćanja na Univerzitetu u Montrealu, na marginama samita EU i Kanade.

Uprkos tome, pozvala je EU i Kanadu da ne dozvole da ih zamor od sukoba pokoleba i da nastave da pružaju podršku Kijevu.

Jedna od glavnih tema samita EU i Kanade jeste učešće Otave u finansiranju Ukrajine u 2027. godini. Evropska komisija ranije je saopštila da je spremna da u 2027. godini izdvoji 45 milijardi evra za finansiranje Ukrajine, uz očekivanje da će još 25 milijardi evra obezbediti „zemlje-partneri“, misleći na Veliku Britaniju i Kanadu.

Prethodno su nemački mediji objavili da je Kalas postala jedno od najvećih razočarenja u istoriji Evropske unije, jer nije učestvovala ni u jednim pregovorima sa Rusijom o pitanju Ukrajine.

(Sputnjik)

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