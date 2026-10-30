KALAS PRIZNALA: Evropljani umorni od rata u Ukrajini
EVROPSKIM liderima postaje sve teže da ubede stanovništvo da podrži Kijev, jer su svi umorni od sukoba u Ukrajini, rekla je Kaja Kalas, šef evropske diplomatije.
„Naravno, postaje sve teže objasniti evropskoj javnosti da treba da podrži Ukrajinu, jer su svi umorni od ovog rata“, kazala je Kalas tokom obraćanja na Univerzitetu u Montrealu, na marginama samita EU i Kanade.
Uprkos tome, pozvala je EU i Kanadu da ne dozvole da ih zamor od sukoba pokoleba i da nastave da pružaju podršku Kijevu.
Jedna od glavnih tema samita EU i Kanade jeste učešće Otave u finansiranju Ukrajine u 2027. godini. Evropska komisija ranije je saopštila da je spremna da u 2027. godini izdvoji 45 milijardi evra za finansiranje Ukrajine, uz očekivanje da će još 25 milijardi evra obezbediti „zemlje-partneri“, misleći na Veliku Britaniju i Kanadu.
Prethodno su nemački mediji objavili da je Kalas postala jedno od najvećih razočarenja u istoriji Evropske unije, jer nije učestvovala ni u jednim pregovorima sa Rusijom o pitanju Ukrajine.
(Sputnjik)
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