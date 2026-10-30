Srbija

KONTROLA SVE VEĆEG BROJA SMEŠTAJA: Opština Bela Crkva ponovo zaposlila lokalnog turističkog inspektora (FOTO)

Јелена Баљак
Jelena Baljak

30. 10. 2026. u 06:45

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BELOCRKVANSKA jezera godinama važe za jednu od omiljenijih letnjih destinacija domaćih turista, što dokazuju pune plaže i kontinuirani rast broja noćenja.

КОНТРОЛА СВЕ ВЕЋЕГ БРОЈА СМЕШТАЈА: Општина Бела Црква поново запослила локалног туристичког инспектора (ФОТО)

Foto: TO Bela Crkva

Takav trend posećenosti animira i sve više meštana da počnu da se bave ugostiteljstvom, što je, s druge strane, navelo Opštinu Bela Crkva da ove godine ponovo u svojoj administraciji zaposli lokalnog turističkog inspektora.

Ova varošica u južnom Banatu, sa svega 7.000 stanovnika, trenutno ima 550 kreveta za izdavanje, raspoređenih u 108 apartmana, 68 soba, šest kuća i u jednom seoskom turističkom domaćinstvu. Tu su i tri veoma popularna auto-kampa, sa ukupno 184 dobro opremljene kamp parcele, što dodatno povećava raspoloživost smeštajnih kapaciteta. Međutim, i dalje ima onih koji tokom leta posluju u sivoj zoni, što bi radom turističkog inspektora trebalo da bude sprečeno i sankcionisano.

-Opština je posle nekoliko godina pauze ponovo zaposlila svog turističkog inspektora, kako bi uspostavio red u ugostiteljskom sektoru. Cilj je da se na taj način obezbedi da turisti dobiju maksimalne uslove tokom boravka u Beloj Crkvi, jer je to jedan od preduslova da nam se opet vrate – kaže Milena Živanović, direktorka Turističke organizacije Bela Crkva.

Foto: TO Bela Crkva

Milena Živanović

Ona ističe da je inspektor aktivan na terenu tokom cele godine, iako turistička sezona u ovoj varošici traje samo tokom leta. Proverava da li su objekti kategorizovani i da li je u sobama sve u skladu sa tom kategorizacijom, kao i da li su vlasnici u sistemu eTurista, da li redovno prijavljuju svoje goste i plaćaju boravišnu taksu. Daje im i savete kako da eventualne nedostatke otklone.

-Imamo sve više novopodnetih zahteva za kategorizaciju novih objekata, što je rezultat rada turističkog inspektora, ali i činjenice da treću godinu zaredom posećenost Bele Crkve kontinuirano raste. I ovog leta tražio se krevet više. Zato je važno da taj sektor funkcioniše besprekorno, u korist svih aktera – napominje Živanovićeva i dodaje da TO sve te podatke prati preko aplikacije eTurista, da bi znali kako da planiraju turističke programe za narednu sezonu.

Foto: J.Baljak

Kampovanje veoma popularno u Beloj Crkvi

Belocrkvani su, inače, zadovoljni upravo završenom sezonom, jer su svi smeštajni kapaciteti bili popunjeni. Gostiju je najviše bilo na Glavnom i Vračevgajskom jezeru, a vratili su se i na jezero Šljunkara, koje je posle više godina ponovo infrastrukturno opremljeno. Procena je da je na svim tamošnjim plažama svakog dana bilo po 10.000 kupača, o čijoj bezbednosti je brinula spasilačka služba.

Foto: Novosti

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