KONTROLA SVE VEĆEG BROJA SMEŠTAJA: Opština Bela Crkva ponovo zaposlila lokalnog turističkog inspektora (FOTO)
BELOCRKVANSKA jezera godinama važe za jednu od omiljenijih letnjih destinacija domaćih turista, što dokazuju pune plaže i kontinuirani rast broja noćenja.
Takav trend posećenosti animira i sve više meštana da počnu da se bave ugostiteljstvom, što je, s druge strane, navelo Opštinu Bela Crkva da ove godine ponovo u svojoj administraciji zaposli lokalnog turističkog inspektora.
Ova varošica u južnom Banatu, sa svega 7.000 stanovnika, trenutno ima 550 kreveta za izdavanje, raspoređenih u 108 apartmana, 68 soba, šest kuća i u jednom seoskom turističkom domaćinstvu. Tu su i tri veoma popularna auto-kampa, sa ukupno 184 dobro opremljene kamp parcele, što dodatno povećava raspoloživost smeštajnih kapaciteta. Međutim, i dalje ima onih koji tokom leta posluju u sivoj zoni, što bi radom turističkog inspektora trebalo da bude sprečeno i sankcionisano.
-Opština je posle nekoliko godina pauze ponovo zaposlila svog turističkog inspektora, kako bi uspostavio red u ugostiteljskom sektoru. Cilj je da se na taj način obezbedi da turisti dobiju maksimalne uslove tokom boravka u Beloj Crkvi, jer je to jedan od preduslova da nam se opet vrate – kaže Milena Živanović, direktorka Turističke organizacije Bela Crkva.
Ona ističe da je inspektor aktivan na terenu tokom cele godine, iako turistička sezona u ovoj varošici traje samo tokom leta. Proverava da li su objekti kategorizovani i da li je u sobama sve u skladu sa tom kategorizacijom, kao i da li su vlasnici u sistemu eTurista, da li redovno prijavljuju svoje goste i plaćaju boravišnu taksu. Daje im i savete kako da eventualne nedostatke otklone.
-Imamo sve više novopodnetih zahteva za kategorizaciju novih objekata, što je rezultat rada turističkog inspektora, ali i činjenice da treću godinu zaredom posećenost Bele Crkve kontinuirano raste. I ovog leta tražio se krevet više. Zato je važno da taj sektor funkcioniše besprekorno, u korist svih aktera – napominje Živanovićeva i dodaje da TO sve te podatke prati preko aplikacije eTurista, da bi znali kako da planiraju turističke programe za narednu sezonu.
Belocrkvani su, inače, zadovoljni upravo završenom sezonom, jer su svi smeštajni kapaciteti bili popunjeni. Gostiju je najviše bilo na Glavnom i Vračevgajskom jezeru, a vratili su se i na jezero Šljunkara, koje je posle više godina ponovo infrastrukturno opremljeno. Procena je da je na svim tamošnjim plažama svakog dana bilo po 10.000 kupača, o čijoj bezbednosti je brinula spasilačka služba.
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