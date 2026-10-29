HRAM BOGA ŽIVOGA: Drevna crkva u Lipnici kod Loznice, duhovno okrepljenje i mesto saborovanja mnogih Jadrana (FOTO)

DREVNA crkva u selu Lipnici, kod Loznice, čija su parohija, osim tog sela Runjani i Grnčara, a nekad su bili i Lipnički Šor i Kozjak, jedna je od najstarijih parohijskih svetinja u Jadru I okolini.

Foto: V. M.

Hram Preobraženja Gospodnjeg podignut je pre 153 leta na radost ovdašnjih ludi.

Starešine hrama sveštenik Vaso Tanasković, koji brine o omiljenoj bogomolji u Lipnici sa kolegom Vladom Ivanovićem, potiče iz Republike Srpske, pa je to i svojevrsni duhovni most sa braćom sa leve obale Drine.

Ova lepotica Jadra izgrađena je u teška vremena, ljubavlju ovdašnjih divnih ljudi, kako je kasnije i obnavljana, i uz požrtvovanje sveštenika - od prote Vlade Popovića, pa redom.

Ljudi ovde rado dolaze. I oni koji su se davno odselili u razne delove Srbije, bivše SFRJ i sveta, u crkvu u kojoj su kršteni i oni i njihovi preci. koju je, pored ostalog, posetio i naš slavni kralj Aleksandar Prvi Karađorđević, koji je baš ovde u Runjanima, Lipnici i Grnčari imao mnoge ratne drugove.

Osvećenju hrama prisustvovao je i potonji prvi kralj moderne Srbije Milan Obrenović, čija je baka Tomanija, kćerka lozničkog vojvode Ante Bogićevića i žena Jevrema Obrenovića, brata kneza Miloša Obrenovića, korenima iz Runjana, pošto je njena majka Anđelija iz familije Ljubinković.

Uz pomenutog protu Vladu Popovića, čija je prodica dala 12 kolena sveštenika, u crkvi je služio prota Petar Pero Trifunović, koga su nasledili sveštenici Dragoslav Dragan Pantelić i Predrag Mićić, čiji je sinovac, danas, znameniti arhimandrit lelićki, otac Georgije(Mićić).

Svetinja, lepotica Jadra, opisana je kao i duhovni život ljudi sela oko nje u delu „Od majke do Crkve“, čiji je autor novinar Večernjih novosti - Vladimir Mitrić.

- Pišući o sebi, o svojoj majci, i svojoj crkvi u Lipnici, Mitrić kazuje neke istine, koje se nas mnogo tiču. Istorija je retko kad bila na našoj strani, ali smo uvek bili na njenoj, na pravoj strani. Majka je najskuplja i najlepša reč našeg jezika, a crkva je takođe reč toga sjaja, od kojih Vladimir Mitrić u svojoj elaboraciji polazi u krajnjoj konsekvenciji, kao novinar i kao književnik s mnogo obzira i nade - rekao je o knjizi književnik Nikola Devura. - Vlado se seća svake majčine reči, njenih saveta, ja sada znamo o njoj, majci Marici celu priču. Znamo i o crkvi u Lipniku celu novelu, kazanu s velikom emocijom. Nju je podigao pre 150 godina njen paroh Vladimir Popović, čija porodica je dala 12 sveštenika, i tako sebe na taj način u lozničkom kraju obesmrtila.

A, Dragan Maksimović, Milica Vasiljević, Dragoslav Timotić vernici iz tog kraja poručuju da je hram zaista zaslužio odu i svi njegovi sveštenoslužitelji od početka do danas i oni koji u nju dolaze na liturgije da se duhovno snaže.

- Kao i našim precima, ova crkva je duboko u našim dušama, ali i dušama naše dece, što nas posebno raduje - kažu naši sagovronici.

Foto: Novosti