KONTROLA DIMNJAKA I UREĐAJA: Apel građanima kraljevačkih vatrgasaca za vreme grejne sezone
Sa početkom grejne sezone na području koje pokriva Vatrogasno-spasilački bataljon Kraljevo zabeležen je povećan broj požara najčešće izazvanih neispravnim grejnim telima, električnim instalacijama i dimnjacima.
Zbog povećanog rizika od izbijanja požara, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije apeluju na građane da provere ispravnost dimnjaka, peći i električnih uređaja, kao i da vode računa o bezbednom korišćenju grejnih tela.
– Važno da se provere dimnjaci, peći i šporeti na čvrsto gorivo, kao i električne instalacije, koje ne treba preopterećivati. Grejalice ne treba ostavljati uključene bez nadzora, niti preko njih sušiti odeću ili ih prekrivati – poručuje Dejan Pantelić, zamenik komandanta u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Kraljevo.
Poseban oprez neophodan je i prilikom odlaganja pepela koji se ne sme bacati u kontejnere ni ostavljati u blizini zapaljivih materija, a prilikom napuštanja kuće ili stana, građanima se savetuje da isključe grejalice i druge električne uređaje.
- Odgovorno ponašanje i poštovanje mera zaštite najbolji su način da se spreče požari i sačuvaju ljudski životi i imovina – poručuju kraljevački vatrogasci.
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