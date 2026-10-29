Srbija

KONTROLA DIMNJAKA I UREĐAJA: Apel građanima kraljevačkih vatrgasaca za vreme grejne sezone

Goran Ćirović

29. 10. 2026. u 10:06

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Sa početkom grejne sezone na području koje pokriva Vatrogasno-spasilački bataljon Kraljevo zabeležen je povećan broj požara najčešće izazvanih neispravnim grejnim telima, električnim instalacijama i dimnjacima.

КОНТРОЛА ДИМЊАКА И УРЕЂАЈА: Апел грађанима краљевачких ватргасаца за време грејне сезоне

G.Šljivić

Zbog povećanog rizika od izbijanja požara, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije apeluju na građane da provere ispravnost dimnjaka, peći i električnih uređaja, kao i da vode računa o bezbednom korišćenju grejnih tela.

G.Šljivić

 

– Važno da se provere dimnjaci, peći i šporeti na čvrsto gorivo, kao i električne instalacije, koje ne treba preopterećivati. Grejalice ne treba ostavljati uključene bez nadzora, niti preko njih sušiti odeću ili ih prekrivati – poručuje Dejan Pantelić, zamenik komandanta u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Kraljevo.

G.Šljivić

Dejan Pantelić

Poseban oprez neophodan je i prilikom odlaganja pepela koji se ne sme bacati u kontejnere ni ostavljati u blizini zapaljivih materija, a prilikom napuštanja kuće ili stana, građanima se savetuje da isključe grejalice i druge električne uređaje.

G.Šljivić

 

- Odgovorno ponašanje i poštovanje mera zaštite najbolji su način da se spreče požari i sačuvaju ljudski životi i imovina – poručuju kraljevački vatrogasci.

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