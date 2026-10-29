RIBNICA I ZVEZDA ZA MIJU: Humanitarni odbojkaški meč u Kraljevu
Utakmica drugog kola Superlige Srbije za odbojkaše između kraljevačke Ribnice i beogradske Crvene zvezde, koja će biti odigrana sutra, od 19 sati, u Novoj hali sportova kraj Ibra, imaće i humanitarni karakter.
Umesto uobičajene prodaje ulaznica, na ulazima u dvoranu biće postavljene kutije za dobrovoljne priloge gledalaca i svih aktera utakmice namenjene lečenju dvanaestogodišnje Mije Tomić iz Kraljeva.
Hrabru Miju u Kini očekuju složena operacija ruke i šestomesečna kontinuirana rehabilitacija, a da bi joj se omogućilo neophodno lečenje, do kraja decembra potrebno je prikupiti još 64.000 evra.
Ovo je još jedna u nizu akcija kojima Kraljevčani nastoje da pomognu svojoj mladoj sugrađanki i njenoj porodici da obezbede sredstva za lečenje u inostranstvu, a sav novac prikupljen tokom utakmice biće uplaćen direktno na Mijin račun.
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