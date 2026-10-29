Srbija

RIBNICA I ZVEZDA ZA MIJU: Humanitarni odbojkaški meč u Kraljevu

Goran Ćirović

29. 10. 2026. u 15:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Utakmica drugog kola Superlige Srbije za odbojkaše između kraljevačke Ribnice i beogradske Crvene zvezde, koja će biti odigrana sutra, od 19 sati, u Novoj hali sportova kraj Ibra, imaće i humanitarni karakter.

РИБНИЦА И ЗВЕЗДА ЗА МИЈУ: Хуманитарни одбојкашки меч у Краљеву

G.Šljivić

Umesto uobičajene prodaje ulaznica, na ulazima u dvoranu biće postavljene kutije za dobrovoljne priloge gledalaca i svih aktera utakmice namenjene lečenju dvanaestogodišnje Mije Tomić iz Kraljeva.

priv.arhiva

 


Hrabru Miju u Kini očekuju složena operacija ruke i šestomesečna kontinuirana rehabilitacija, a da bi joj se omogućilo neophodno lečenje, do kraja decembra potrebno je prikupiti još 64.000 evra.

Ovo je još jedna u nizu akcija kojima Kraljevčani nastoje da pomognu svojoj mladoj sugrađanki i njenoj porodici da obezbede sredstva za lečenje u inostranstvu, a sav novac prikupljen tokom utakmice biće uplaćen direktno na Mijin račun.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC: Preventivni ginekološki pregledi
Srbija

0 0

DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC: Preventivni ginekološki pregledi

Dom zdravlja Kragujevac nastavlja da organizuje preventivne zdravstvene preglede. U subotu, 31. oktobra, u zdravstvenoj stanici broj 2 i u ogranku na Aerodromu specijalisti ginekologije obavljaće preventivne ginekološke preglede od 8 do 16 časova. Pregled se može obaviti i bez zdravstvene knjižice.

28. 10. 2026. u 17:35

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!