KURTI UDARIO NA SRBE TOKOM NOĆI, LJUDI ISTERANI NAPOLJE! Zatvoreno više ugostiteljskih objekata u severnom delu Kosovske Mitrovice
VIŠE ugostiteljskih objekata zatvoreno je tokom večeri u severnom delu Kosovske Mitrovice, u akciji sanitarne, tržišne i poreske inspekcije, kojoj su asistirali pripadnici policije, potvrdio za RTS portparol policije za region Sever Erduan Baljići.
Baljići je naveo da je zatvoreno više objekata, ali da njihov tačan broj za sada nije poznat, s obzirom na to da je akcija i dalje u toku.
Prema njegovim rečima, akcija je sinoć sprovodena na teritoriji opština Severna Mitrovica i Zvečan.
Prema nezvaničnim informacijama sa terena, koje su preneli očevici, policija je u ugostiteljskom objektu „Knez“, koji se nalazi na samom šetalištu u Severnoj Mitrovici, naložila gostima da napuste lokal.
Inspektori su u akciji proverevali dokumentaciju stanje objekata.
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