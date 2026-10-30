Politika

KURTI UDARIO NA SRBE TOKOM NOĆI, LJUDI ISTERANI NAPOLJE! Zatvoreno više ugostiteljskih objekata u severnom delu Kosovske Mitrovice

В.Н.

30. 10. 2026. u 08:15

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VIŠE ugostiteljskih objekata zatvoreno je tokom večeri u severnom delu Kosovske Mitrovice, u akciji sanitarne, tržišne i poreske inspekcije, kojoj su asistirali pripadnici policije, potvrdio za RTS portparol policije za region Sever Erduan Baljići.

КУРТИ УДАРИО НА СРБЕ ТОКОМ НОЋИ, ЉУДИ ИСТЕРАНИ НАПОЉЕ! Затворено више угоститељских објеката у северном делу Косовске Митровице

Foto: Printskrin/Jutjub/ Al Jazeera Balkans

Baljići je naveo da je zatvoreno više objekata, ali da njihov tačan broj za sada nije poznat, s obzirom na to da je akcija i dalje u toku.

Prema njegovim rečima, akcija je sinoć sprovodena na teritoriji opština Severna Mitrovica i Zvečan.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, koje su preneli očevici, policija je u ugostiteljskom objektu „Knez“, koji se nalazi na samom šetalištu u Severnoj Mitrovici, naložila gostima da napuste lokal.

Inspektori su u akciji proverevali dokumentaciju stanje objekata.

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