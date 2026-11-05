ISPUNJEN PRVI KORAK KA FORMIRANJU SKUPŠTINE I VLADE: Evo šta su sledeći potezi i koji su rokovi

REPUBLIČKA izborna komisija večeras je saopštila konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani u Srbiji 25. oktobra.

Milutin Labudović

Na sednici je saopšteno koliko je koja lista dobila glasova i mandata, a proglašenje konačnih rezultata bio je uslov da se krene u dalju proceduru formiranja novog saziva Skupštine i Vlade Srbije.

Šta dalje sledi?

Prema pravilima, prvi sledeći korak je da RIK u roku od deset dana od objavljivanja ukupnog izveštaja rešenjem dodeljuje mandate kandidatima, prema njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata. Izabranim poslanicima izdaju se uverenja o izboru.

U raspodeli mandata učestvuju liste koje su osvojile najmanje tri odsto glasova birača koji su glasali. Izuzetak su liste nacionalnih manjina, koje mogu učestvovati u raspodeli i sa rezultatom ispod tog praga.

Mandati se raspodeljuju sistemom najvećeg količnika, poznatim kao Dontov sistem. Broj glasova svake liste koja učestvuje u raspodeli deli se brojevima od jedan do 250, a poslanička mesta pripadaju listama čiji se količnici nađu među 250 najvećih. Manjinskim listama koje su dobile manje od tri odsto glasova količnici se uvećavaju za 35 odsto.

Prva sednica najkasnije 30 dana od konačnih rezultata

Ustav propisuje da prvu sednicu novog saziva zakazuje predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da ona bude održana najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora.

Na prvoj sednici potvrđuju se poslanički mandati. Narodna skupština konstituisana je kada budu potvrđeni mandati najmanje dve trećine poslanika, odnosno najmanje 167 od ukupno 250. U tom trenutku prestaje mandat prethodnog saziva.

Rok za održavanje prve sednice računa se od proglašenja konačnih rezultata, a ne od dana glasanja ili objavljivanja podataka sa svih biračkih mesta. Zato datum konstitutivne sednice zavisi od formalnog završetka izbornog postupka.

Za izbor Vlade 90 dana od konstituisanja parlamenta

Konstituisanjem Narodne skupštine počinje da teče rok od 90 dana za izbor nove vlade. Kandidata za predsednika Vlade predlaže predsednik Republike, pošto sasluša mišljenja predstavnika izabranih izbornih lista.

Ako parlament u tom roku ne izabere Vladu, Ustav nalaže njegovo raspuštanje. Istovremeno se raspisuju novi parlamentarni izbori, koji moraju biti okončani najkasnije za 60 dana od raspisivanja.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra, uz učešće 18 lista, od kojih je devet imalo status liste nacionalne manjine. Glasanje na 53 biračka mesta ponovljeno je 1. novembra.

Sednica u najkraćem roku

V.d. predsednika Srbije i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je pre nekoliko dana da će u „najkraćem mogućem roku“ sazvati sednicu, čim Republička izborna komsija saopšti finalne rezultate izbora, da se potvrde poslanički mandati.

(Kurir)