RIBOLOVCI TRAŽE JEZERO NAZAD: Jamurina u Čoki uništena proteklih pet meseci? (FOTO)

UDRUŽENjE sportskih ribolovaca „Zlatica“ iz Čoke uputilo je otvoreno pismo predsedniku Skupštine opštine tražeći da se na narednoj sednici obavezno raspravlja i o upravljanju jezerom Jamurina sa ciljem njegovog vraćanje njihovoj organizaciji.

Foto: N. Kolundžija

Jer, ovim zaštićenim područjem barskih kornjača, su upravljali 20 godina, sve dok ih- krajem maja ove godine, predsednica opštine Stana Đember, porukom nije obavestila da će brigu o lokalitetu ubuduće voditi opština i Javno komunalno preduzeće „Čoka“ i da će se budući dugoročni upravljač tražiti na javnom konkursu.

- Međutim, do 2. novembra konkurs nije raspisan, a za proteklih pet meseci jezero je devastirano nekontrolisanim ulovom ribe od strane ribokradica, neodržavanjem čistoće priobalja i same vodene površine i uništavanjem infrastrukture. Kako bi se jezero sačuvalo kao zaštićeno područje barske kornjače i autohtonih vrsta ribe, neophodno je da ima domaćina koji će svakodnevno da se stara o njemu. Do 29. maja ove godine to je bilo naše udruženje i voljni smo da i u narednom periodu budemo dobri upravljači, kao i ranije – navode ribolovci „Zlatice“ u ime oko 300 članova i svih ljubitelja i zaštitnika prirodnih dobara.

Foto: N. Kolundžija Ribolovci "Zlatice" održavali su "Jamurinu"

Ukoliko odbornici donesu pozitivnu odluku i Jamurina opet bude u rukama "Zlatice“ ribolovci smatraju da je neophodno sačiniti ugovor o pravima i obavezama između vlasnika, a to je opština Čoka i udruženja.

DOBRI UPRAVLjAČI

- Za protekle dve decenije „Zlatica“ je izgradila infrastrukturu na „Jamurini“, redovno je poribljavala jezero, održavala priobalje i zelene površine oko jezera, brinula o kvalitetu vode, higijene vode i obale i organizovala volontersku ribočuvarsku službu. Značajan doprinos u opremanju jezera, pored našeg članstva, dali su i Mesna zajednica Čoka i opština Čoka – podsećaju ribolovci „Zlatice“.

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