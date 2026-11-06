POLICAJAC STRADAO, IMA I RANJENIH: Rafali odjekivali gradom, haos u Denveru (VIDEO)
JEDAN policajac je poginuo, a trojica su ranjena u razmeni vatre sa muškarcem u predgrađu Denvera, u američkoj saveznoj državi Kolorado, nakon čega je osumnjičeni ubijen, saopštili su nadležni organi.
Policija je intervenisala nakon prijave o sumnjivoj osobi koja je pokušala da uđe u autobus, a koja je možda bila umešana u saobraćajnu nesreću sa bekstvom ranije tokom dana, preneo je AP.
Kada su policajci stigli do autobusa oko 18.30 časova, muškarac je otvorio vatru.
Za sada nije poznato da li se pucnjava dogodila u autobusu ili u njegovoj blizini. Trojica ranjenih policajaca nalaze se na bolničkom lečenju, dok je povređena još jedna osoba čije stanje i okolnosti povređivanja nisu poznati.
Imena poginulog policajca, ranjenih i osumnjičenog nisu objavljena.
(Tanjug)
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