POLICAJAC STRADAO, IMA I RANJENIH: Rafali odjekivali gradom, haos u Denveru (VIDEO)

JEDAN policajac je poginuo, a trojica su ranjena u razmeni vatre sa muškarcem u predgrađu Denvera, u američkoj saveznoj državi Kolorado, nakon čega je osumnjičeni ubijen, saopštili su nadležni organi.

Foto: Printskrin fejsbuk FOX31 KDVR.com

Policija je intervenisala nakon prijave o sumnjivoj osobi koja je pokušala da uđe u autobus, a koja je možda bila umešana u saobraćajnu nesreću sa bekstvom ranije tokom dana, preneo je AP.

Kada su policajci stigli do autobusa oko 18.30 časova, muškarac je otvorio vatru.

Za sada nije poznato da li se pucnjava dogodila u autobusu ili u njegovoj blizini. Trojica ranjenih policajaca nalaze se na bolničkom lečenju, dok je povređena još jedna osoba čije stanje i okolnosti povređivanja nisu poznati.

🚨 #BREAKING: THREE POLICE OFFICERS SHOT in an officer-involved shooting in Lakewood, Colorado. A witness told CBS that a car rear-ended an RTD public transit bus before approximately 13 gunshots rang out. The witness says officers surrounded the back of the bus and opened fire into it. He also reported seeing approximately five ambulances leave the scene. There is a massive police presence at the scene, with additional activity reported outside Denver Health and St. Anthony's Hospital, where some of the wounded were taken. The officers' conditions and the circumstances leading up to the shooting have not yet been confirmed by police. Developing story. More details as they become available. — zach bitango (@ZachBitango) November 6, 2026

Imena poginulog policajca, ranjenih i osumnjičenog nisu objavljena.

(Tanjug)

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