RIK USVOJIO UKUPNE REZULTATE: Studentska lista 140, Ujedinjena Srbija 103 mandata
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) jednoglasno je večeras usvojila ukupne rezultate izbora za narodne poslanike Skupštine Srbije prema kojima je "Studentska lista- Studenti pobeđuju" osvojila 2. 354. 417 glasova, odnosno 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 1.731.323 glasa, odnosno 103 mandata.
U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.
Izborna lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" osvojila je 94. 766 glasova, nula mandata. Izborna lista Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP) osvojila 20. 638 glasova i jedan mandat.
Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' osvojila je 35. 461 glas, odnosno dva mandata.
Izborna lista ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje'' osvojila je 12. 440 glasova, odnosno jedan mandat.
Izborna lista ''Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić'' osvojila je 6.503 glasova ili nula mandata.
Izborna lista ''Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - odvažno srpski!'' osvojila je 39. 503 glasa i nula mandata.
Izborna lista ''Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš'' osvojila je 12. 570 glasova, odnosno nula mandata.
Izborna lista ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' osvojila je 12.549 ili jedan mandat.
Izborna lista ''Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije'' osvojila je 20.045 glasova i nula mandata.
Izborna lista ''Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju'' osvojila je 2.686 glasova ili nula mandata.
Izborna lista ''Biram pravdu - biram budućnost - Koalicija snaga'' osvojila je 1.187 glasova i nula mandata.
Izborna lista ''Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek'' osvojila je 4.286 glasova, nula mandata.
Izborna lista ''Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije'' osvojila je 2.022 glasova, nula mandata.
Izborna lista ''Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt-prava Srbija -'' osvojila je 3. 705 glasova, nula mandata.
Izborna lista ''Albanska koalicija'' osvojila je 26.783 i dva mandata. Izborna lista ''Majka Srbija - Gruda'' osvojila je 3.234 ili nula mandata .
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