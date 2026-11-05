"Novak Đoković ne liči na sebe"! Teniska legenda zatečena zbog onoga što Srbin radi
Žistin Enen je izjavila da "ovo više nije Novak Đoković kakvog znamo" nakon što je srpski teniser doživeo šokantan poraz od 83. igrača sveta, Australijanca Rinkija Hidžikate, u drugom kolu Mastersa u Parizu.
Bivša najbolja teniserka sveta i legendarna šampionka je za Evrosport analizirala ovaj meč i istakla da stvari u tenisu počinju da se menjaju.
- Hidžikata je ušao u meč sa velikim zaostatkom. Možete zamisliti kako je suočiti se sa Novakom Đokovićem na ovakvom terenu. Na početku se moglo videti da je bio pomolo preplavljen atmosferom, protivnikom, veličinom arene. Ali uspeo je da preokrene stvari. Postao je drugačiji igrač na terenu. Novak Đoković je takođe postao drugačiji igrač. To je tenis, stvari se menjaju.
Enen je dodala da je način na koji je Đoković izgubio kontrolu u drugoj polovini trećeg seta izuzetno iznenađujući, naglasivši da mu je nivo igre naglo opao nakon impresivnog prvog seta, pre svega zbog promena u kvalitetu servisa i ritmu igre.
Ovaj poraz je za Novaka označio i definitivan gubitak šansi za plasman na Završni masters u Torinu. Sada mu preostaje borba da kroz eventualni nastup u Stokholmu popravi plasman na ATP listi kako bi izbegao paklen žreb (Sinera, Alkaraza i Zvereva) u ranoj fazi Otvorenog prvenstva Australije 2027. godine.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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