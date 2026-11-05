Ludilo u Danskoj! VAR odlučio pobednika! Evo gde je Zvezda na tabeli LK posle "prvenca", Lugano se ne zaustavlja!

Odigrano treće kolo Lige konferencija.

LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia

Fudbaleri Kopenhagena pobedili su gruzijsku Iberiju 1999 rezultatom 2:1 (2:1), u trećem kolu najmlađeg UEFA takmičenja.

Utakmica rivala Crvene zvezde (već remizirala sa Dancima na Marakani 2:2), pripala je prema očekivanju "lavovima", ali su domaći do kraja morali da strepe za pobedu.

Iako su za samo 120 sekundi slomili otpor gostiju, golovima Eljunusija iz penala (19.) i autogolom Selimovića tri minuta kasnije, neizvesnost je vratio Džaganija smanjivši u 30. na 2:1.

Ispostavilo se, međutim, da je taj rezultat ostao na snazi do kraja, a gostima je poništen pogodak u 53. minutu. Postigao ga je Žan Mark Tibue, međutim, posle signalizacije iz VAR sobe dosuđen je prekršaj fudbalera Iberije.

Ovakav rasplet predstavlja glavobolju Crvenoj zvezdi, pred gostovanje u Gruziji 10. decembra, budući da se večeras mučila protiv Inter Eskaldesa, ali na kraju slavila 2:1.

U ostalim mečevima, još jedan bivši rival srpskog prvaka, Lugano, nastavio je da seje strah. Švajcarci su upisali i treći uzastopni trijumf, pošto su posle Beograđana i Hetafea u Španiji, na pleća bacili i litvanski Kauno Žalgiris sa lakih 3:0.

Sve je bilo rešeno u prvom poluvremenu, kada su domaći postigli sva tri gola i rešili pitanje pobednika. Lugano vodi na tabeli sa maksimalnih 9 bodova, koliko još imaju samo Panatinaikos, Tvente i Monako, jedini sa maksimalnim učinkom.

LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO

Četvrtak

Atalanta - Kairat 1:1

/Krstović 82 - Gual 53/

Midtjiland - Ajaks 1:6 (1:1)



Trabzon - Frajburg 0:1 (0:1)

/Kubler 14/

Orhus - Braga 0:0

KuPS - Gent 0:0

Tun - Harts 3:1 (2:0)

/Mekart ag 22, Labo 34, Dursun 57, Findli 82/

Linkoln Red Imps - Hajduk Split 1:0 (0:0)



Mjelbi - Borac Banjaluka 2:0 (0:0)

/Bergstrom 54, Engor 88/

Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1 (0:0)

/Lučić 80, Dijaz ag 90+2 - Areljano 62/

Kopenhagen - Iberija 1999 2:1 (2:1)

/Eljunusi pen 19, Selimović ag 22 - Džaganija 30/

Hetafe - Brajton 0:1 (0:0)

/Jalkuje 64/

Lugano - Kauno Žalgiris 3:0 (3:0)



Monako - Nordsjeland 2:0 (1:0)

/Deturbe 33, Ablin 90+1/

Panatinaikos - CSKA Sofija 2:1 (1:1)

/Kalabrija 41, Taborda 68 - Almeida 44/

FK Riga - Jablonec 1:1 (1:0)

/Režinaldo pen 34 - Nebila 49/

Sint Trojden - Bran 1:1 (0:0)

/Išivatari 48 - Matisen 79/

Tvente - Pafos 3:1 (0:1)



Univerzitatea Krajova - Egnatija 2:0 (2:0)

/Čikaldau 24, Banku 32/

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