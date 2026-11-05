"Katai je napravio glupost, crveni karton je opravdan!" Sudijski ekspert o spornim situacijama na meču Zvezda - Inter

Crvena zvezda je uz mnogo problema uspela da savlada Inter Eskaldes rezultatom 2:1 u trećem kolu Lige konferencija, a brojne sporne situacije sa utakmice bile su tema analize u studiju „Arena sport“ televizije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nekadašnji fudbalski sudija Zdravko Jokić detaljno je analizirao suđenje Jermena Henrika Nalbanijana, a posebno se osvrnuo na isključenje Aleksandra Kataija u prvom poluvremenu.

Jokić je najpre izneo utiske o glavnom arbitru, ističući da njegove odluke uglavnom nisu bile pogrešne, ali da se nije najbolje kretao i pratio dešavanja na terenu.

– Ne odaje se utisak da svojim pokretima prati utakmicu. Visok je i verovatno mu je to teško. Možda je takav način suđenja, autoritet je u svojoj zemlji. Jedan je od glavnih sudija i tamo ga poštuju. Njegove odluke su uglavnom bile tačne. Našao se u situaciji u kojoj je očekivao laganu utakmicu. Onda je svaki kontakt u kaznenom prostoru mogao da bude odlučujući za Zvezdu. Mislim da se umorio i fizički, niko nije očekivao ovoliko kontri gostiju – rekao je Jokić.

Nekadašnji arbitar potom je analizirao snimak isključenja kapitena Crvene zvezde i objasnio zbog čega smatra da je sudija opravdano pokazao direktan crveni karton.

– Često u emisijama pričam o ponašanju igrača na međunarodnim utakmicama, gde se sve vidi i snima. Ne može da se gura ili udara igrač i da to prođe nekažnjeno. Vidimo na snimku da je desnom rukom odgurnuo igrača, pa ga levom udario u glavu. Prema tome, to spada u nasilno ponašanje. Igrač koji pokuša da udari ili udari protivnika u predelu glave, a nije u borbi za loptu, čini nasilno ponašanje i kažnjava se crvenim kartonom – objasnio je Jokić.

Bio je još direktniji kada je govorio o potezu Zvezdinog kapitena, naglašavajući da je glavni sudija morao bolje da se postavi kako bi video šta se događa u kaznenom prostoru.

– Da ga je udario u telo, grudi ili tako nešto, ne bi bilo nasilno ponašanje. Glavni sudija ovo nije video. Treba da bude malo više pozadi, da vidi sve igrače i izvođenje prekida. I kod kornera se loše postavljaju, gledaju izvođenje kornera, a ne vide šta se dešava u kaznenom prostoru. Trebalo je sudija da vidi. Koga da optužimo? Da li pomoćnog sudiju? Stalno dolazimo u taj problem. Ako kažem da je nasilno ponašanje, onda je crveni karton – poručio je Jokić.

Govorio je i o odgovornosti glavnog arbitra, kao i o tome kako VAR utiče na ocenjivanje sudija kada propuste očiglednu situaciju.

– Greška sudije je što nije video situaciju. Šta mi dobijamo sa tim? Znaš koliko odluka ima i u Ligi šampiona koje se donose posle VAR intervencija. Prvo smo se složili da sudija nije bio dobro postavljen. Imamo situacije i kod VAR odluka kada je sudija imao tešku situaciju, bez obzira na to da li je bio dobro postavljen ili nije, a kada dobije poziv iz VAR sobe, ocena mu se ne umanjuje. Ako propusti nešto očigledno i VAR ga pozove, onda je ocena negativna – objasnio je nekadašnji sudija.

Jokić se osvrnuo i na isključenje fudbalera Inter Eskaldesa Domija Berlange, koji je dobio drugi žuti karton nakon protesta kod sudije.

– Nije ta konverzacija za drugi žuti karton, već ovo kada je protestovao. Pokret i protest, omalovažavanje sudijske odluke. Zato se dobija karton. Šta bi sudija, sada da okrene leđa? Nema veze što si me omalovažavao – rekao je Jokić.

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